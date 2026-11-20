La senadora porteña y dirigente libertaria, Patricia Bullrich , volvió a sorprender en sus redes sociales con la publicación de otro video musicalizado. Esta vez, la canción es del reconocido productor musical Bizarrap.

"Music Sessions #10/11" se titula el enigmático video en el que se puede ver a la funcionaria como si estuviera frente al espejo, arreglándose el flequillo, tras volver a diferenciarse de las políticas del Gobierno de Javier Milei al pedirle que saque “el pie del Estado de encima de las pymes” para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”.

Dichas declaraciones, se conocieron después de que Javier Milei ratificó que no piensa modificar los principales lineamientos de su programa económico, pese a los pedidos de la senadora de introducir ajustes de cara a las elecciones de 2027.

La incógnita sobre quién podría acompañarla en esta particular sesión despertó la curiosidad de los usuarios.



En septiembre pasado, Bullrich ya se había vuelto viral a partir de un video en el que se la ve cantando “No me importa”, una canción de Lali Espósito, artista que fue y es vilipendiada por el presidente Javier Milei.

En aquella ocasión, la difusión del video se produjo luego de que Bullrich cuestionara al Poder Ejecutivo por la falta de coordinación en torno al Presupuesto y los cambios vinculados con discapacidad.

Las expresiones públicas de Bullrich se producen en medio de las diferencias que quedaron expuestas entre la senadora y el Presidente sobre la orientación económica de la gestión. En una entrevista televisiva, Milei la definió como su “socia política” y descartó que existía la posibilidad de desplazarla del oficialismo, aunque se negó a modificar los pilares de su programa.

"Yo soy una socia de este proyecto. El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo", había afirmado, anteriormente, en una entrevista con Perfil.

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