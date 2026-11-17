La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el respaldo de bloques aliados. El plan es llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre.

El presidente de la comisión, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, informó que se reunieron 27 firmas de los 48 integrantes del cuerpo. Veinte son de legisladores libertarios y siete de fuerzas aliadas.

Antes de la firma, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, anunció que el dictamen eliminó los artículos de la versión original del Poder Ejecutivo que desarmaban el sistema de protección de la discapacidad. Según explicó, para que el Presupuesto fuera coherente con la media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad había que suprimir los artículos 36 al 41.

"Es algo que nos interpeló a todos", recordó sobre esa ley, que Diputados aprobó con un voto "prácticamente unánime" y "mucho esfuerzo". Y agregó: "Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra".

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