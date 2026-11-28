El canciller Pablo Quirno defendió la posición argentina tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido del país para adoptar medidas provisionales contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El funcionario consideró que el pronunciamiento representa en alguna medida "un triunfo" porque, según interpretó, el organismo internacional reconoció "que hay una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido".

Quirno señaló que la pulseada seguirá y contó "ayer iniciamos cinco procesos sancionatorios ante nuevas empresas que siguen con mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas", precisando que "el objetivo central de argentina es que se frene la explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas".

"Yo no creo que esta discusión tenga que dividir a los argentinos, las empresas están sancionadas bajo la vieja ley pero igualmente siguieron adelante en la explotación de petróleo en las Malvinas y tenemos que estar todos atrás de la bandera Argentina", destacó el canciller argentino.

Por otro lado, precisó: "La ley de Soberanía nacional está en tratamiento en el Congreso pero si se sanciona nos va a dar más herramientas para defender los intereses de los argentinos".

“Que hayan reconocido la disputa de soberanía por Malvinas es un triunfo”, remarcó Quirno durante una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido, remarcó que se trata de una instancia inédita en el conflicto bilateral: “Es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas”.

Tras conocerse la resolución, el jefe de la diplomacia argentina también publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó la jornada como “un paso histórico”. Allí sostuvo que el organismo reconoció ante la comunidad internacional una controversia que, según señaló, el Gobierno británico intenta negar.

El pronunciamiento del Tribunal del Mar fue adverso al pedido cautelar presentado por Argentina. La resolución, adoptada por 18 votos contra tres, rechazó las medidas solicitadas para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper y Navitas en el Atlántico Sur.

El Gobierno rechazó el fallo "preliminar" del Tribunal del Mar, prometió seguir la demanda y más sanciones a explotación de recursos

Argentina había solicitado que se suspendieran las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, además de impedir nuevas autorizaciones y obras de infraestructura en las áreas marítimas próximas a las islas.

El organismo internacional consideró que para analizar los planteos argentinos debía abordar previamente la cuestión de la soberanía territorial sobre Malvinas, un asunto que excede su competencia en el procedimiento. De esta manera, no ingresó en el análisis de los argumentos sobre la urgencia de las medidas ni sobre los posibles daños derivados de la explotación petrolera.

CS