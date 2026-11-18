El Gobierno nacional confía en destrabar este miércoles el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y conseguir el dictamen en comisión, luego de que las diferencias con los bloques aliados obligaran a pasar a un cuarto intermedio. "Al mediodía firmamos dictamen", aseguró el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz el martes por la noche, en declaraciones a TN.

La expectativa oficialista se mantiene pese a las dificultades que surgieron alrededor de uno de los puntos incorporados a la negociación: la posibilidad de habilitar las listas colectoras. El reclamo de los gobernadores radicales para incluir esa herramienta abrió diferencias entre los propios sectores que acompañan al Gobierno y todavía genera interrogantes sobre el alcance del acuerdo.

“Mañana veremos”: Bullrich planteó que buscarán dictaminar este miércoles en el Senado la reforma política del Gobierno

Bullrich quedó al frente de las negociaciones y buscará destrabar el acuerdo

En medio de las diferencias, la Casa Rosada decidió poner a Patricia Bullrich al frente de las negociaciones en el Senado, en tándem con Diego Santilli. La senadora tendrá la tarea de acercar posiciones con los bloques aliados y garantizar los respaldos necesarios para conseguir el dictamen y avanzar con el proyecto.

La decisión se tomó pese a las tensiones políticas recientes entre Bullrich y el oficialismo. Su incorporación a la negociación busca reforzar la interlocución parlamentaria en un momento clave para el Gobierno, que necesita ordenar los apoyos alrededor de una reforma que todavía genera diferencias entre sus potenciales aliados.

Aunque el PRO resolvió acompañar la suspensión de las PASO para 2027, el respaldo no está exento de diferencias. El jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling, cuestionó la iniciativa y la definió como un "parche electoral", al considerar que suspender las primarias por una sola elección no resuelve los problemas del sistema. También manifestó sus reparos sobre la incorporación de las colectoras, por sus posibles consecuencias en la distribución de bancas y el riesgo de judicialización.

De esta manera, el Gobierno todavía debe resolver las diferencias entre sus aliados para conseguir el dictamen. La expectativa oficial es avanzar este miércoles con las firmas, aunque el respaldo general a la suspensión de las primarias no implica un acuerdo pleno sobre todos los cambios que contempla el proyecto.

MSS