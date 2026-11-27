El presidente del Partido Socialista porteño, Roy Cortina, presentó este jueves el Instituto Socialdemócrata Argentino (ISA) durante un acto realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de consolidar un centro de estudios y elaboración de propuestas orientado a articular un espacio opositor de cara a las elecciones de 2027.

Roy Cortina

Según informaron los organizadores, la iniciativa se inscribe en la estrategia del socialismo para impulsar una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei, en un contexto en el que distintos sectores de la oposición debaten cómo reordenarse hacia el próximo turno electoral.

"Abrimos las puertas a todos los pensamientos políticos afines con la idea socialdemócrata", sostuvo Roy Cortina ante unas 200 personas que participaron del lanzamiento, donde estuvieron presentes dirigentes y referentes como Rubén Giustiniani, Emiliano Yacobitti, Christian Asinelli, Pedro Caminos y Jessica Barreto.

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De acuerdo con lo planteado durante la presentación, el Instituto Socialdemócrata Argentino funcionará como un ámbito destinado a contribuir con el debate público, articular voces de distintos sectores y desarrollar iniciativas programáticas para abordar los desafíos del país desde una perspectiva socialdemócrata.