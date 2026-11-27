Jorge Macri anunció este jueves la desvinculación del funcionario responsable del operativo de remoción de un deck en Caballito, además del pase a disponibilidad del comisario de la jurisdicción y de los agentes de seguridad que participaron del procedimiento, tras calificar lo sucedido como "un error grave".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que el episodio "no debería haber pasado" y explicó que esa situación motivó la decisión de despedir al funcionario a cargo del operativo.

La Ciudad sancionó a los responsables de remover el deck gastronómico en Caballito

En el mismo pronunciamiento, el mandatario local pidió disculpas por el accionar registrado en el barrio de Caballito, dirigiendo el mensaje a las familias, los clientes afectados, los trabajadores y el dueño del local.

Las medidas administrativas alcanzaron tanto a la conducción política o funcional del operativo como a la fuerza de seguridad interviniente, con el pase a disponibilidad del responsable policial de la zona y de los efectivos que integraron el equipo desplegado en el lugar.

Cómo fue el operativo que terminó en forcejeos y con el despido de un funcionario

El retiro del deck gastronómico de Tina Café, ubicado en la calle Ambrosetti al 300, en el barrio porteño de Caballito, derivó este martes en una fuerte discusión y forcejeos entre la Policía de la Ciudad, empleados del local y vecinos, luego de que personal de Espacio Público avanzara con el desalojo mientras aún había clientes sentados en las mesas.

Desalojo de la Policía de la Ciudad, a los clientes de un Bar en Caballito | Crédito: Redes Sociales

La escena quedó registrada en distintos videos que se viralizaron en redes sociales y en los que se observa cómo los agentes comenzaron a retirar el mobiliario con tazas y pertenencias encima, mientras una clienta reclamaba a los gritos por su consumición: "¡Pagué el café!".

En medio de la tensa situación, uno de los policías advirtió bruscamente: "Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida".

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Tras la repercusión del caso, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves el despido del funcionario responsable del operativo y el pase a disponibilidad del comisario de la jurisdicción y de los agentes que integraron el equipo de seguridad. "Fue un error grave y no debería haber pasado", expresó el mandatario en su cuenta de X, donde además pidió disculpas a las familias, clientes, trabajadores y al dueño del local.

El procedimiento había sido dispuesto por el Gobierno porteño en el marco de las obras para la llegada del Trambus a la zona. Según informó la administración local a través de un comunicado, la medida alcanzaba a cuatro decks gastronómicos sobre la calle Ambrosetti y buscaba habilitar un carril adicional para la circulación de colectivos y mejorar la fluidez del tránsito, asegurando además que la decisión había sido comunicada con anticipación a los comerciantes.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo estuvo a cargo de agentes de Espacio Público, quienes solicitaron el apoyo de la Policía de la Ciudad para concretar la remoción de la estructura. Durante los momentos de mayor tensión, un hombre golpeó a un inspector del Gobierno porteño, aunque el episodio no dejó personas detenidas.