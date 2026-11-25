El Gobierno de la Ciudad sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck gastronómico del café "Tina", ubicado en Ambrosetti al 300, en el barrio porteño de Caballito. La medida alcanza al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad. También fue removido de su cargo el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del procedimiento.

Durante el operativo se produjeron incidentes entre inspectores de Ordenamiento Urbano, agentes de la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del establecimiento. Los enfrentamientos afectaron a los clientes que se encontraban en el deck, una situación que, según reconoció el Ejecutivo porteño, no debería haber ocurrido.

Desde el Gobierno explicaron que el retiro de la estructura respondió a la necesidad de realizar obras de movilidad. Sin embargo, admitieron que el procedimiento se llevó adelante de manera incorrecta. A partir de una investigación interna, las autoridades determinaron las responsabilidades y resolvieron aplicar las sanciones correspondientes.

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Por último, la administración porteña sostuvo que su política de ordenamiento urbano busca preservar el cuidado de los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad. En ese sentido, señaló que lo ocurrido en Caballito no se corresponde con esos principios.

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