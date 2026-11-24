Las calles del barrio de Retiro volverán a transformarse este jueves en un circuito cultural y comercial a cielo abierto con una nueva edición de Retiro Abierto. La movida, que se desarrollará entre las 18 y las 22, ofrecerá distintos eventos con entrada libre y gratuitas, promociones en locales gastronómicos, recorridos arquitectónicos guiados y una grilla musical que incluye presentaciones de Leo García y Cata Spinetta, culminando a las 22 con un recital gratuito de Virus en Plaza San Martín.

La movida cultyural finalizará en Plaza San Martin con un recital gratuito de Virus. | Crédito: Prensa GCBA

Lejos de ser únicamente una vidriera comercial, la propuesta cultural propone redescubrir la fisonomía de uno de los enclaves con mayor densidad patrimonial de Buenos Aires. Durante cuatro horas, galerías de arte, estudios de diseño, librerías, bares notables y hoteles de trayectoria extenderán su horario habitual para invitar tanto a vecinos como a turistas a caminar la zona de noche. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Asociación Vecinal del barrio del Retiro, comerciantes locales y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, en el marco del programa BA24HS, orientado a potenciar la vida nocturna de la ciudad.

Noche cultural en Retiro: arte, música y gastronomía en más de 50 espacios

Un recorrido entre cúpulas, diseño y sabores

El atractivo principal de la tarde-noche radica en la posibilidad de cruzar umbrales que habitualmente requieren cita previa o tienen dinámicas más reservadas. Para quienes buscan entender la trastienda histórica de estas manzanas —marcadas por la impronta académica francesa de principios del siglo XX y la posterior vanguardia moderna—, se organizaron visitas guiadas temáticas. Estos recorridos, conducidos por especialistas y referentes del barrio, pondrán la lupa sobre el patrimonio arquitectónico y las historias escondidas detrás de sus fachadas más emblemáticas. Dado el interés que suelen despertar estas caminatas, desde la organización adelantaron que requerirán inscripción previa para ordenar los grupos.

El jueves se podrán recorrer y visitar bares, inmuebles y espacios tradicionales del barrio de Retiro. | Crédito: Prensa GCBA

En paralelo, el polo gastronómico y hotelero diseñó propuestas específicas para acompañar el paseo. Los bares y restaurantes de la zona contarán con menús especiales y beneficios pensados para el consumo al paso o en veredas, integrando la oferta culinaria con el pulso de las galerías y tiendas de objetos que mantendrán sus persianas levantadas hasta las diez de la noche.

7 de cada 10 porteños participan de actividades nocturnas

Grilla musical: del jazz íntimo al rock nacional al aire libre

La música funcionará como el hilo conductor de la jornada, desplegándose tanto dentro de espacios icónicos como en el espacio público, con estilos variados para distintos momentos de la tarde:

Dadá Bistró (San Martín 941): La reconocida DJ Cata Spinetta estará al frente de las bandejas con un set pensado para acompañar el arranque de la noche en el clásico reducto de la calle San Martín.

Florería Atlántico (Arroyo 872): El emblemático bar de la calle Arroyo sumará el clima intimista del jazz de la mano de Ekathé.

Hotel Palacio Paz (Santa Fe 750): Dentro de una de las residencias más imponentes frente a la plaza, Leo García ofrecerá un show en vivo que combinará su repertorio acústico y pop con la arquitectura palaciega del lugar.

Plaza San Martín (Santa Fe y Maipú): A las 22, como broche de oro de la jornada, la legendaria banda Virus subirá al escenario al aire libre para repasar sus clásicos en un cierre abierto a todo el público.

El antecedente y la apuesta por la noche porteña

La expectativa alrededor de esta convocatoria se apoya en el antecedente inmediato de su debut. En la primera edición de Retiro Abierto, más de 30.000 personas circularon por el barrio para participar de una agenda que superó el centenar de actividades simultáneas. Aquella noche logró articular el esfuerzo de 58 galerías y espacios de diseño, 43 locales gastronómicos y 18 hoteles, demostrando el potencial de la zona cuando se sincronizan la oferta cultural y el comercio de cercanía.

También se podrán recorrer monumentos emblemáticos del barrio, tal como la Torre Monumental (la ex Torre de los Ingleses) | Crédito: Prensa GCBA

Con este formato, el barrio busca consolidar una identidad nocturna propia, recuperando el flujo peatonal después del horario de oficina y posicionando sus calles como un punto de encuentro cultural accesible en plena semana.