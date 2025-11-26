Organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Retiro Abierto es uno de los eventos que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre de 2025.

Las personas podrán recorrer más de 50 galerías, espacios de diseño, gastronómicos y hoteles, que abrirán sus puertas en un formato nocturno único, invitando a vecinos y turistas a disfrutar una experiencia que fortalece el circuito cultural y creativo de Retiro.

Qué hacer en Retiro Abierto

La jornada dispondrá de más de 100 propuestas de espacios e instituciones para recorrer el barrio. Entre ellas, Galería Grasa presentará una intervención musical y el cierre de sus muestras actuales; Barrakesh exhibirá nuevas obras de artistas contemporáneos.

Rolf Art abrirá una exposición especial de Adriana Lestido; Tokonoma presentará una muestra conjunta de artistas locales; y Mite Galería inaugurará una exhibición individual especialmente preparada para la ocasión.

En cuanto al circuito hotelero y gastronómico, Palacio Paz Hotel ofrecerá recorridos especiales junto al artista Alberto González Vivo; el Libertador Hotel sumará música en vivo; Regente Palace Hotel participará con propuestas gastronómicas.

Saint Moritz presentará una opción culinaria especial; Los Jardines de las Barquin abrirá con una programación nocturna; y Cora Café se sumará con una propuesta creada especialmente para Retiro Abierto.

Los visitantes podrán conocer el barrio con recorridos guiados que permitirán descubrir Retiro desde distintas perspectivas, incluyendo arte, arquitectura, literatura, patrimonio y gastronomía.

La programación de recorridos guiados incluirá un itinerario de arquitectura a cargo de Johanna Coifman; una caminata literaria “Borges en Retiro” con Josefina Del Solar; el recorrido “Nuevas coordenadas del arte” con Vic Tolomei y Tamy Selvood; “Mi Retiro Personal” por Olivia Saal; y “Tradición y Modernidad en Retiro” a cargo de Rodo Reich. También se realizará una visita guiada al Monumento al Libertador José de San Martín, coordinada por MOA (Monumentos y Obras de Arte).

De este modo, el evento tiene el objetivo de fomentar la actividad social y comercial del barrio, mostrando a los comercios y agentes locales que son clásicos de Retiro. La programación es importante para el fortalecimiento comercial de Retiro, ya que genera nuevas oportunidades de participación y encuentro entre vecinos, visitantes y turistas.

A qué hora será Retiro Abierto

Retiro Abierto se hará de 18 a 22 horas con entrada libre y gratuita.