El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este miércoles un importante recorte en la estructura de su gabinete: eliminó el Ministerio de Espacio Público , suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios , y dio de baja 118 cargos jerárquicos. “Seguimos achicando la estructura del Estado”, escribió en su cuenta de X. Sostuvo que desde el inicio de su gestión decidió “ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños”. Cerró el mensaje con una consigna: “Menos gasto político significa impuestos más bajos”.

Macri publicó un segundo mensaje con un guiño hacia La Libertad Avanza , con quien el PRO mantiene un acuerdo abierto para acompañar iniciativas oficialistas en el Congreso y buscar una posible alianza electoral en 2027. “Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de Pilar Ramírez como presidenta del Bloque de LLA”, escribió.

El mensaje de Jorge Macri sobre Pilar Ramírez, jefa libertaria en la Legislatura porteña. | Crédito: X @jorgemacri

Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad, había presentado multas de 2024, junto a la legisladora Marina Kienast, una “ley bases” porteña. El proyecto proponía reestructurar el Estado local, eliminar la mitad de los cargos políticos y reducir la planta de empleados.

La medida más importante del anuncio de Macri es el cierre de Espacio Público, uno de los ministerios con más presencia en la calle de la Ciudad. Su titular, Ignacio Baistrocchi , deja el cargo. Contador de profesión, llegó al gabinete porteño en diciembre de 2023. Antes había sido jefe de Gabinete de Macri en Vicente López, donde trabajó con él desde 2011. Las funciones del área pasan al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny , y al secretario de Gobierno, Francisco Quintana . El ministerio ya venía perdiendo áreas: en marzo, la secretaría encargada del ordenamiento de la vía pública había pasado a depender de la Jefatura de Gabinete.

El recorte también suprime la Secretaría de Relaciones Federales . Gustavo Gago , vocero histórico de Macri, asciende a secretario general de Gobierno y suma las tareas de Comunicación y Medios. Fulvio Pompeo , en tanto, dejaría la Secretaría General para ocupar una nueva Secretaría de Relaciones Internacionales y Culto .

Junto con el anuncio, el gobierno porteño difundió un balance de su política de personal. Según los datos oficiales, desde el inicio de la gestión se dieron de baja 8.954 puestos , alrededor del 15% de la dotación total, y la planta administrativa es la más baja desde 2015. Antes de esta medida ya se habían eliminado 359 cargos gerenciales, más del 20% de esa categoría. La Ciudad también informó que el peso de los sueldos en el presupuesto bajó del 44% en 2023 al 41% actual; las licencias médicas cayeron un 28% interanual con el nuevo esquema de comienzos de 2025, y que se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas.

Entre las herramientas utilizadas se mencionaron el congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, una nueva evaluación de desempeño y la digitalización de trámites.

MC