La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cuatro presuntos integrantes de una banda de “viudas negras” que era liderada por una mujer desde la cárcel de Los Hornos. Los sospechosos, dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 23 años, fueron apresados durante cinco allanamientos simultáneos en el barrio Zavaleta, en el marco de una investigación que comenzó en septiembre tras el robo a un hombre en su vivienda de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Según los investigadores, la banda contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. Una vez concretado el encuentro, las mujeres les daban somníferos y, con ayuda de sus cómplices, les robaban sus pertenencias. Entre los detenidos hay dos hombres de 19 y 23 años, ambos con antecedentes por amenazas, maltrato y averiguación de ilícito, y dos jóvenes de 18 y 20 años.

El líder de la secta que incitaba a "morir de hambre por Jesús" fue declarado culpable de nuevos delitos: asesinó a 190 niños

Las citas por Tinder y los robos

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando un hombre denunció que había sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, luego de concretar un encuentro con una mujer a través de la aplicación Tinder.

De acuerdo con la denuncia, la joven simuló tener interés afectivo y, una vez dentro de la vivienda de la víctima, le habría suministrado somníferos. Según los investigadores, actuó junto con al menos cuatro cómplices, quienes aprovecharon que el hombre estaba adormecido para sustraerle objetos de valor.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos lograron identificar los domicilios y establecer los vínculos entre los presuntos integrantes de la organización delictiva.

La mujer que dirigía la banda desde la cárcel

La investigación permitió establecer que la banda estaría encabezada por una mujer detenida en una unidad penitenciaria de Los Hornos, en La Plata, desde donde daría órdenes al resto de sus integrantes.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 5 de La Matanza y al Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del juez Litvack.

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro integrantes de una banda de “viudas negras”

Celulares, computadoras, medicamentos y recetarios médicos, entre los elementos secuestrados | Crédito: Prensa

En el marco de la causa, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el barrio Zavaleta, donde fueron detenidos cuatro presuntos miembros de la organización.

Los allanamientos

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 24 teléfonos celulares, tres tablets, un iPad, una netbook, dos notebooks, medicamentos y recetarios médicos. También incautaron dos cortacandados, 220 pesos mexicanos, anotaciones y distintas prendas de vestir, entre otros elementos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, junto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la Policía bonaerense y con el apoyo de grupos del DOEM y DOU.

Por el momento, no trascendió la identidad de la mujer señalada como líder de la organización ni el delito por el cual se encuentra privada de su libertad.

GD / JMV