Sin mencionar al Papa y al aumento inflacionario, Milei habló ante empresarios y emprendedores en la Gala Endeavor Argentina 2026

El presidente Javier Milei buscó instalar a la inteligencia artificial como una oportunidad para impulsar el crecimiento argentino. En la noche de este jueves, durante la Gala Endeavor 2026, sostuvo que el país puede convertirse en un polo tecnológico por sus recursos energéticos y minerales y por su capital humano. No mencionó al Pontífice ni al último índice de precios en su exposición. El mismo día en que el IPC llegó a su nivel más alto en cinco meses y aceleró tres décimas frente a septiembre, cuando había sido del 1,9%.

La inflación de 2,2% en octubre sorprendió en un contexto de estancamiento del consumo

La exposición se produjo después de la visita del papa León XIV, que estuvo en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, y el mismo día en que el INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,2%. En un breve y conceptural discurso, presentó a la IA como una nueva frontera para la inversión y la productividad, cuyo aprovechamiento dependerá, según su visión, de la desregulación, la apertura y la estabilidad jurídica.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026 | Crédito: Presidencia de la Nacion

La IA como motor de productividad

El Presidente defendió el progreso basado en la competencia y la libertad económica. "Lo que hay que explicar es la riqueza", afirmó, al sostener que la innovación permite ampliar la producción, reducir costos y mejorar las condiciones de vida. "La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo", sostuvo, al vincular ese proceso con salarios más altos y productos más baratos.

Ante la mirada de empresarios, Milei rechazó las advertencias sobre la destrucción de empleo por la automatización. Recurrió al concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter para sostener que los avances eliminan tareas, pero generan otras. "Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo", afirmó. Mencionó aplicaciones de IA en medicina, programación y análisis de datos, y citó un estudio de Suecia que, según dijo, mostró una mejora del 29% en la detección del cáncer de mama.

El libertario Identificó dos vías de impacto. En primer lugar, la infraestructura que demandarán los centros de cómputos, y por otro lado, el aumento de productividad en el agro, la minería, la salud y la educación. El planteo deja una incógnita, ya que contar con energía, minerales y talento no garantiza que las inversiones lleguen. La carrera por los centros de datos también exige infraestructura, financiamiento y previsibilidad.

"La Argentina tiene todo para ser protagonista", planteó. Enumeró a Vaca Muerta, la generación eléctrica, el cobre, el litio y el uranio. También destacó el clima del sur para refrigerar centros de datos y la formación de profesionales. "Lo único que le faltaba al país eran reglas claras. Y a eso nos abocamos desde el primer día", afirmó.

La frase sintetizó el enfoque oficial. El Estado debe crear condiciones para la inversión y retirar obstáculos regulatorios. Milei defendió los cambios en hidrocarburos: aseguró que el país pasó de un déficit energético de US$10.000 millones en 2023 a un superávit superior a US$ 10.000 millones, que proyectó en US$ 30.000 millones. También reivindicó la adecuación de la Ley de Glaciares y la reducción de retenciones.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026 | Crédito: Presidencia de la Nacion

El RIGI como pilar de desarrollo

El RIGI fue otro pilar. Milei lo definió como "la herramienta de desarrollo más importante que vivió el país en su historia" y afirmó que acumula pedidos por más de US$ 210.000 millones, de los cuales US$ 76.000 millones están aprobados. El régimen ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años, una garantía que presentó como decisiva para atraer proyectos de largo plazo.

También destacó que los mercados abiertos pasaron de menos del 10% al 30% de la población mundial y que la meta es llegar al 90% en 2031.

Al cierre, reivindicó a los empresarios. Dijo que "Los empresarios son benefactores sociales". Sostuvo que el Gobierno debe garantizar reglas claras y correrse para que los emprendedores desarrollen oportunidades. "Hoy el viento sopla a su favor", afirmó. Al concluir, mencionó que: "Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos; el de ustedes es ver lo que otros no ven, jugarse y construir".

FN/MSS