Stanley Black & Decker cierra su fábrica de discos y despide a 61 trabajadores en San Luis

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró su fábrica de Justo Daract, en la provincia de San Luis, y dejó sin trabajo a más de 60 empleados. Los trabajadores se presentaron el miércoles a cumplir con su turno habitual y se encontraron con la notificación del cese de actividades, sin ningún aviso previo. Justificó el cierre por el “cambio en las condiciones del mercado”. Ante la decisión, resolvieron permanecer dentro de las instalaciones para evitar un posible vaciamiento de la planta y exigir el pago del 100% de las indemnizaciones.

“Los cambios en las condiciones del mercado local llevaron a realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad. Como resultado, se tomó la difícil e inevitable decisión de cerrar las instalaciones”, indicó en un comunicado la firma que cuenta con presencia en mas de 60 países. La fábrica se dedicaba a la producción de discos abrasivos destinados a la industria minera y había sido adquirida por el grupo económico hace 14 años.

“Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años”, afirmó en el comunicado, y concluyó: “Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”.

El conflicto se profundizó por la modalidad de pago que pretende aplicar la empresa. Según denunció la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la multinacional busca ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago del 50% de las indemnizaciones en determinados supuestos de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Desde el gremio rechazaron esa interpretación y reclamaron que se aplique el artículo 245, que establece el pago de la indemnización completa por despido sin justa causa.

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"La empresa pretende ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solo el 50% de las indemnizaciones. Desde el gremio y los trabajadores rechazamos categóricamente el 247 y exigimos el pago total al 100% por el artículo 245. Esa es la pelea", sostuvo el miércoles el secretario general de AOMA de la seccional San Luis, en declaraciones al medio provincial El Diario de la República; también aclara que "Black & Decker no se declaró en quiebra. No se va de Argentina. Cierra solamente este módulo, el de Justo Daract”.

Stanley Black & Decker cerró intempestivamente su fábrica en Justo Daract, San Luis Argentina | Crédito: Imagen Web

“Desde el primer momento de la notificación se ofreció el pago de las indemnizaciones al 100% para todos los colaboradores”, respondió la empresa.

No obstante, los trabajadores mantienen una toma pacífica de las instalaciones. Según informaron fuentes gremiales, rechazan la posibilidad de cobrar las indemnizaciones en cuotas y reclaman que el pago se realice en una sola vez.

Por su parte, la multinacional aseguró que seguirá abasteciendo el mercado local mediante productos importados y que ya cuenta con inventario suficiente para garantizar la continuidad del suministro mientras ajusta su esquema de producción.

“La producción de los discos abrasivos que se fabricaban en San Luis se transferirá a un tercero especializado en ese proceso. Esta transición productiva no afectará las especificaciones ni la calidad de los productos y está alineada con lo que ya hacemos con el resto del inventario comercializado en la Argentina. No prevemos interrupciones en nuestra relación ni en las entregas. Nuestra red está preparada para este cambio y cuenta con niveles sólidos de inventario que garantizarán el abastecimiento normal hasta que comiencen a llegar los nuevos productos", señalaron voceros de la empresa a La Nación.

La planta había sido inaugurada en 2013 como parte de una inversión orientada a sustituir importaciones y potenciar exportaciones regionales. Para la localidad puntana, el cierre representa la pérdida de una de sus principales fuentes de empleo formal y un desequilibrio en la economía de la zona.

Durante 2026 realizaron los cierres en Puebla (México) y en Connecticut (Estados Unidos) dejando a 600 y 300 familias en la calle en los meses de junio y mayo respectivamente.

Cabe señalar, que Chris Nelson (actual CEO) hace una semana subió a su perfil en Linkedln: “estoy orgulloso de la forma en que los equipos de Stanley Black & Decker están trabajando para que estemos más enfocados, ágiles y mejor posicionados para la creación de valor a largo plazo”.

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