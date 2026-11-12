Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

La visita del papa León XIV se terminó, pero los reclamos de la Iglesia por la situación social siguen sobre la mesa. A menos de un día de la despedida del Pontífice, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, volvió a decir: “Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos , pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó el arzobispo de Mendoza en declaraciones radiales.

Al hacer un balance del paso del Papa por la Argentina, Colombo rescató especialmente los encuentros con personas que atravesaron situaciones de abandono y exclusión. Entre ellos, recordó a las dos mujeres del Cottolengo Don Orione.

También mencionó el caso de un sacerdote cordobés que sufrió graves secuelas físicas después de una complicación posoperatoria y que, mediante herramientas de inteligencia artificial, pudo recuperar una forma de comunicación con su propia voz.

Para Colombo, esos testimonios permiten entender qué es lo que más conmueve al Pontífice: “Él, ante la historia personal, el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, es como un imán, escuchar y conmoverse ”.

Colombo pidió que los gobiernos “miren hacia esos sectores y acompañen y sostengan” | Crédito: AFP

Marta Griselda Torres, residente del Pequeño Cottolengo Don Orione | Crédito: X @news_vaticano

Las declaraciones de Colombo llegan después de varios meses en los que la Iglesia fue elevando el tono de sus advertencias por el escenario social argentino. Desde que se confirmó la visita de León XIV, los obispos insistieron con una agenda que incluía la pobreza , el endeudamiento de las familias , la crisis de la discapacidad , la falta de trabajo y el clima de confrontación política .

Asímismo, la preocupación ya había quedado expuesta en distintas intervenciones públicas. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , había advertido que “ la libertad económica no puede ser absoluta ” y reclamado mayor atención para los pobres y los endeudados. Colombo, por su parte, también había cuestionado la situación de los hogares que acumulan deudas y dificultades para llegar a fin de mes: “ No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa ”.

El papa León XIV saluda junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervas | Crédito: AFP

Más aún, en marzo, la Conferencia Episcopal difundió un mensaje en el que pidió frenar las agresiones contra quienes piensan distinto, tanto en la política como en las redes sociales. “ Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor ”, expresó, en una advertencia sobre la naturalización del maltrato y los discursos descalificatorios.

Borraron de las redes sociales del Papa el mensaje donde se definió como un argentino "por adopción"

Colombo cuestionó el clima de enfrentamiento y habló de una «tarea para el hogar»

El presidente del Episcopado también puso sobre la mesa el clima social y la manera en que los argentinos convivimos con las diferencias. "En nuestro lenguaje, nuestros enojos, porque cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo", reflexionó al describir una sociedad atravesada por el malhumor y las discusiones permanentes .

Según dialogó en Radio Mitre , el mensaje de León XIV dejó una invitación a revisar esas actitudes y bajar el nivel de confrontación. En ese sentido, destacó que el Papa transmitió "una gran invitación a la esperanza" y resumió lo que dejó su paso por el país: " Alegría y esperanza y tarea para el hogar ".

Al cerrar su balance, Colombo definió a León XIV como "un pastor enamorado de su pueblo" y destacó que el mensaje que dejó en la Argentina también interpela a quienes están fuera de la Iglesia.

Marcelo Colombo junto al papa León XIV | Crédito: Prensa

El mensaje de León XIV en la Argentina

El primer mensaje llegó el 8 de noviembre, durante el acto en el Palacio Libertad , donde el Pontífice compartió escenario con Javier Milei . Allí dejó una definición sobre el lugar de la economía y las personas que tuvo repercusión: " La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía ".

Sin mencionar directamente a Milei ni apuntar contra una gestión en particular, León XIV pidió prestar "especial atención" a los jubilados , las personas con discapacidad , quienes buscan trabajo y las familias que tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares. También reclamó cuidar la educación, la medicina, la producción y la investigación.

Además, el planteo volvió a aparecer durante su última gran celebración en el país, en la misa que encabezó el miércoles en la Basílica de Luján . Frente a una multitud, el Papa enumeró algunas de las dificultades que atraviesan los argentinos y mencionó "enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares".

"Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", sostuvo ante los fieles.

El Papa León en el Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

En otro tramo de la homilía, insistió en que debe haber lugar para todos, "especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos". También dejó una advertencia sobre la responsabilidad individual y colectiva : "La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades".

Tuvo un cierre con una referencia a la solidaridad y la necesidad de reconstruir vínculos. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", pidió León XIV en su oración final a la Virgen de Luján.

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

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