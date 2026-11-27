La reforma electoral que suspende las PASO y la ley de prevención de la ludopatía coparon la atención, pero la última sesión ordinaria del Senado, que se extendió más allá de la medianoche del jueves, dejó también un paquete de leyes y medias sanciones de alcance muy distinto: desde el endurecimiento penal reclamado por el sector agropecuario hasta la continuidad del Estatuto del Periodista Profesional, pasando por el acoso escolar, la deuda alimentaria y un rechazo que expuso la línea divisoria del recinto en materia económica.

Con amplio apoyo, el Gobierno logró la media sanción para suspender las PASO y la reforma electoral pasa a Diputados

El único de esos proyectos que salió con sanción definitiva fue el de vandalismo rural. Con 49 votos afirmativos y 9 negativos, el Senado convirtió en ley la iniciativa que había impulsado en Diputados el macrista Martín Ardohain y que contaba con el aval de las principales entidades del campo. La norma incorpora al Código Penal dos figuras: el ingreso a establecimientos rurales (artículo 150 bis), con prisión de un mes a un año, que puede llegar a dos si se obstaculiza la actividad productiva, se pone en peligro a personas o se afecta la sanidad de animales o cultivos; y los daños a la producción y la infraestructura rural (artículo 184 bis), con penas de dos a ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del perjuicio.

Entre los bienes que la ley protege de manera expresa figuran los cereales sin cosechar, las silobolsas, las viñas, el ganado y la leña, además de las instalaciones de provisión de energía y extracción de agua. La pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria, y el máximo sube a diez años cuando actúan tres o más personas de manera coordinada, cuando se pierde toda la producción o cuando hay violencia o amenazas. El texto presume la voluntad de exclusión del dueño si existen alambrados, vallas o carteles, y deja fuera del delito los ingresos por necesidad justificada o razones de auxilio.

El Senado aprobó ayer la reforma electoral que suspende las PASO. | Crédito: Pablo Cuarterolo

Prevención del bullyng

El cuerpo aprobó por unanimidad y giró a Diputados dos proyectos de la senadora del PRO Victoria Huala, unificados con uno del peronista Eduardo "Wado" de Pedro, sobre prevención del bullying. Uno establece una jornada obligatoria, al menos una vez por ciclo lectivo, en todas las escuelas públicas y privadas de nivel obligatorio; el otro instituye el 2 de mayo como Día Nacional para la Prevención del Bullying y otras formas de violencia y acoso escolar. Huala citó un informe de Argentinos por la Educación basado en las pruebas Aprender 2023, según el cual el 63% de los estudiantes dijo haber vivido alguna situación de violencia en la escuela o en redes, y advirtió que el hostigamiento "no se soluciona diciendo que ya va a pasar". De Pedro, por su parte, sostuvo que el acoso "no es una broma" y lo describió como un mecanismo de sometimiento.

Estatuto del Periodista

Pasada la medianoche llegó el turno del Estatuto del Periodista Profesional. Con 68 votos a favor y 3 en contra, el Senado aprobó prorrogar por seis meses, hasta el 30 de junio de 2027, la vigencia de la Ley 12.908 y del decreto-ley 13.839/46, que regula a los empleados administrativos de las empresas periodísticas. Ambos regímenes habían sido derogados por la ley de Modernización Laboral, aunque con vigencia hasta el 31 de diciembre. La prórroga, que había obtenido una moción de preferencia la semana pasada a pedido del peronista Mariano Recalde, pasa ahora a Diputados, donde corre contra el reloj: con el período ordinario cerrándose el 30 de noviembre, su sanción antes de fin de año dependerá de que el tema entre en un eventual temario de sesiones extraordinarias, que fija el mismo Poder Ejecutivo que impulsó la derogación.

Alimentantes morosos

Con 69 votos y sin rechazos, la Cámara alta también dio media sanción a la creación del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), a partir de proyectos del pampeano Daniel Bensusan y la chubutense Edith Terenzi. Será un registro digital, público y gratuito en la órbita del Ministerio de Justicia, que unificará los registros provinciales de las jurisdicciones que adhieran para evitar que los deudores eludan sus obligaciones mudándose de distrito. Los inscriptos no podrán ingresar a casinos ni a espectáculos con entrada paga. Bensusan recordó que el Senado ya había aprobado iniciativas similares en 2019 y 2022 sin que Diputados las tratara. El oficialista Gonzalo Guzmán Coraita intentó rebautizarlo "Registro de Deudores Alimentarios" y eliminar la invitación a las provincias, pero solo consiguió que se incorporara una mención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La sesión dejó además una serie de declaraciones patrimoniales. Por 57 votos contra 13, el Senado declaró bien de interés histórico nacional al submarino ARA San Luis, emblema de la Armada por su actuación en la Guerra de Malvinas. También aprobó declarar lugar histórico nacional al Cementerio del Oeste de San Miguel de Tucumán, monumento histórico al Parque de la Constitución Nacional de Santa Fe, e instituyó el 26 de agosto como Día Nacional del Veterano y Caídos Indígenas en la Guerra de Malvinas, en homenaje a la resistencia de Antonio Rivero contra la ocupación británica de 1833.

El cierre tuvo un rechazo con lectura política. Media hora después de la medianoche, el pedido del peronista Jorge Capitanich para tratar la emergencia pyme quedó en 31 votos afirmativos contra 37. El proyecto proponía declarar la emergencia por un año, con una rebaja del 50% en las tarifas de energía, gas y agua, condonación de deudas tributarias según el tamaño de la empresa y un cupo del 30% de las compras estatales para mipymes. Acompañaron 21 de los 22 senadores peronistas, provinciales de Santiago del Estero, Misiones, Santa Cruz, Tucumán y San Luis, y el chaqueño Juan Cruz Godoy, que se apartó del bloque de La Libertad Avanza. En contra se alinearon los libertarios, el radicalismo, el PRO y un grupo de senadores de provincias gobernadas por aliados.

MSS