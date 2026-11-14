Victoria Morales Gorleri: “León, como Francisco, supo leer que necesitábamos calma y un mensaje de paz”

Qué balance hacés de la visita del Papa?

—El balance nos dejó un mensaje: en la Argentina nadie sobra. La diversidad es riqueza. Y es un mensaje de diálogo que apareció transversalmente en todas sus homilías. Me impactó la emocionalidad del pueblo: todos nos sentimos convocados, creyentes y no creyentes, y fue muy fuerte. Un pueblo que necesitaba este liderazgo de paz, en sus modos, su actitud tranquila, sin levantar la voz.

—¿Por qué traspasó a los creyentes?

—Muchas veces los líderes políticos no se dan cuenta que Argentina es un país muy creyente más allá que participe, o no, de una misa de domingo. Es un pueblo en búsqueda de espiritualidad permanente. Y una gran porción católica. Está en las raíces de las familias. Este evento evidenció algo que ya existe. Estamos en un tiempo de diferencias, de agresividades, de contrastes, donde siempre estamos mirando las diferencias. Y a la vez con mucha vulnerabilidad: problemas de salud mental, de consumo, con el juego, con una mirada individualista donde mucha gente se siente sola. La pandemia de la soledad es algo muy profundo. Entonces la voz de un líder religioso humanista nos convocó a todos. Fue un bálsamo para un momento social de mucho dolor. En las calles se vivía esto: la religiosidad popular, como la Peregrinación a Luján, es lo hermoso de que no existe clase social ni política. De golpe todos podemos ser hermanos con un mensaje de unidad. La depresión, la adicción, están en todas las familias.

—¿Qué similitudes encontrás en Leon XVI con el Papa Francisco?

—Ambos son profundamente humanistas cuando ves lo que predican. Ponen a la persona en el centro de las decisiones. Fue algo muy característico de Francisco que León lo toma con mucha agudeza. Es un diferencial en nuestra Iglesia. Lo inaugura Juan Pablo II, lo profundiza Francisco y lo continúa León. Y en esa humanidad reconocernos imperfectos y reconocer la misericordia de un Dios que nos ama a todos, con nuestros defectos y virtudes. León además repitió frases de Francisco un montón de veces. Tenían una relación muy profunda. Estoy segura que Francisco tuvo que ver con que León sea un candidato papable. Después cada uno tiene sus matices de personalidad. Francisco era un Papa más enérgico en sus discursos, quizá decía lo mismo, por un lado con una broma y con una cara más adusta. El estilo de León es un ruido silencioso. Me sorprendió mucho el modo de León: no levantar la voz, no ser histriónico ni agresivo, sino una calma verbal con una profundidad en sus palabras que llegan en el momento justo. Necesitábamos profundidad sin grito, sin enfrentamiento. Él supo leer, como Francisco, los tiempos de la humanidad. Necesitábamos esa calma y ese mensaje de paz.

La visita de León XIV a Luján en fotos: más de 3 millones de personas presentes en la Santa Misa

—¿Te imaginás que la Iglesia gane adeptos y se llenen las misas?

—Después del fallecimiento de Francisco empezaron a crecer mucho los grupos juveniles en las parroquias. Estamos viendo un crecimiento, más allá de la fe. Quizá eran chicos que se identificaban con la Iglesia pero que empiezan a participar como misioneros, por ejemplo. Lo vimos en la misa del otro día: no solo había muchos jóvenes, sino que muchos que eran parte de grupos de distintas organizaciones parroquiales. Ahora, tal vez, despierte más. Pero más allá de esa participación, a la que León nos convocó como un motor evangelizador, también va a haber muchas personas que tienen otro culto pero buscan una espiritualidad, sea cual sea su forma. Tanto Francisco como León lo que buscan es que todos nos conectemos con esa espiritualidad y volvamos a los valores humanistas. En cuanto a los jóvenes: fue apasionante el mensaje sobre la libertad.

—¿Puede haber una lectura política de esta visita?

—Fue un cachetazo para la dirigencia política. Fue decir: el pueblo argentino busca unidad, paz, valores profundos, no descartar a nadie, acompañar a los excluidos. Aplaudimos, lloramos, sea cual fuera su fe. La dirigencia política tiene que cuestionarse qué estamos ofreciendo como líderes políticos a nuestro pueblo. ¿Estamos leyendo realmente lo que se nos pide? El mensaje de los gritos y las peleas no es lo que nos está pidiendo el pueblo argentino.

El Papa León XIV, Misa en la Basílica de Luján | Crédito: AFP

—Una de las temáticas más fuertes que planteó León fue el tema discapacidad.

—No fue al azar que eligió ir al Cottolengo de Don Orione y mostrar la importancia de los descartados en esa periferia, tomando la idea de las periferias de Francisco. La periferia de la discapacidad hoy padece una agonía tremenda, no solo las personas con discapacidad sino sus familias y entornos, una falta de acceso y recursos. El Gobierno nacional tiene que hacer un replanteo en cómo aporta para resolver esa problemática. León con suavidad y profundidad nos marca a todos. Y qué es la inclusión real: no descartar a personas con discapacidad.

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De la Vicaría Episcopal de Educación a la gestión porteña

Cuando era muy joven, Victoria Morales Gorleri quedó encandilada con el Papa Juan Pablo II. Ese impulso la llevó a dedicar gran parte de su vida a la fe y a acercarse a la Iglesia. Recién recibida de profesora de enseñanza especial comenzó a trabajar en el Arzobispado de Buenos Aires y allí conoció a quien luego sería su amigo: Jorge Bergoglio.

En ese momento, Bergoglio decide darle un fuerte impulso al tema educativo y arma la Vicaría Episcopal de Educación, donde Morales Gorleri trabajó junto a José María del Corral (con quien luego crearía Scholas Ocurrentes para promover la cultura del encuentro entre jóvenes). Fue legisladora porteña durante ocho años por el PRO, diputada nacional, secretaria de Tercera Edad de la Ciudad y hoy preside el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño, un lugar sensible que trabaja con menores edad en situación vulnerable. Alguna vez Mauricio Macri pensó en que sea ministra de Educación porteña y durante la Presidencia de Cambiemos fue funcionaria del ministerio de Desarrollo Social sin abandonar una de sus actividades predilectas: la ayuda social y el contacto personal, espiritual e institucional con la Iglesia.