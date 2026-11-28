Si hay un apellido empresario que remite directamente a la violencia política de los años 70 de la Argentina es Born. A veces también Soldati. Pero el secuestro de Juan y Jorge Born en septiembre de 1974, y sobre todo, los sesenta millones de dólares que se le pagaron a Montoneros por la liberación de los hermanos Born, son un hecho histórico. Nunca ni después hubo un rescate millonario como ése.

Juan fue liberado a los sesenta días, Jorge permaneció cautivo nueve meses, hasta el 20 de junio de 1975.

Las vueltas de la vida, ofrecieron veinte años después una escena impensada que algunos medios definieron sin sustento empírico alguno como un ejemplo del “síndrome de Estocolmo”. En 1995, Jorge Born se asoció con uno de sus captores, Rodolfo Galimberti, ex líder Montonero devenido en empresario con mansión en Barrio Parque y casado con fiesta en Punta del Este con una “mujer argentina de apellido’ cuya familia él hubiera secuestrado en los ‘70. En esa sociedad también estaba Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. Los tres armaron Hard Communication y crearon para Susana Giménez el lucatrivo juego “Su llamado” para su famoso Hola, Susana.

Ese negocio terminó en una causa judicial y hasta Jorge Born tuvo que pasar por los tribunales. En un reportaje que por esa época Amalita Fortabat dio a la revista Noticias, relata que estando con Born e Inés Magrane –su esposa– tomando un café en Roma, ella quiso que él le explicara por qué se había asociado con Galimberti. Y ante la imposibilidad de conseguir una respuesta que la convenciera, Amalita insistió porque Inés la pateaba debajo de la mesa para que no cesara con las preguntas.

Jorge Born | Crédito: Imagen web

Interna familiar. Este polimorfo e interesante integrante de la elite empresaria argentina falleció ayer viernes a los 92 años. Fue, junto con sus hermanos Juan, Jorge y Matilde –madre de Marcos Pereda Born, reciente exvicepresidente de Sociedad Rural Argentina–, herederos de Bunge y Born, conglomerado que llegó a ser el primer grupo industrial del Cono Sur a fines del siglo pasado. Más Jorge que Juan, fue la cara pública de esa poderosa familia. También el único que habló del mencionado secuestro por parte de los Montoneros para el libro que María O’Donnell publicó en 2015, y que ocho años después tuvo una edición ampliada con el título de Born y Quieto: la negociación secreta entre el magnate y el montonero.

La aparición del primer libro hace once años fue todo un tema familiar: de la que armó Jorge con hijos y nietos, y de la del resto. En general, ninguno estuvo de acuerdo con la decisión que tuvo Jorge al respecto porque, podría decirse, los Born fueron y son educados para mantener un bajo perfil. Fue una época de cisma familiar y por eso aún hoy, es difícil que algunos de sus integrantes respondan algo más que un “hubiera sido mejor que no hablara”.

El secuestro de los hermanos Born: nueve meses de cautiverio, un pago récord y décadas de consecuencias políticas

Aliado de Menem. En 1989, Jorge Born fue uno de los empresarios que estuvieron con Carlos Menem. Dicen que influyó para lograr una amnistía amplia que abarcara tanto a represores y genocidas militares como a guerrilleros. De hecho Rodolfo Galimberti fue uno de los beneficiados con el indulto.

Pero la conexión más fuerte –y breve– fue cuando le propuso Menem su primer plan económico, conocido como “Plan Bunge y Born”, y puso a dos hombres de su empresa al frente del Ministerio de Economía: Miguel Roig, que murió pocos días después de asumir el cargo, y Néstor Rapanelli. El fracaso de ese plan económico marcó también el declive de Born al frente del conglomerado empresario, que lo desplazó. Durante los últimos veintincino años de su vida, fue testigo del proceso de reestructuración que terminó desvinculando a las familias fundadoras del conglomerado. Jorge Born mantuvo un perfil público sumamente reservado pero sin dejar de lado los negocios de su propia familia.