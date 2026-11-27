El fallecimiento de Jorge Born, ocurrido hoy a sus 92 años, vuelve a poner en primer plano uno de los episodios más resonantes de la historia política y económica argentina: el secuestro que sufrió junto a su hermano Juan el 19 de septiembre de 1974 a manos de la organización Montoneros. El operativo, denominado "Operación Mellizas", dejó dos muertos durante la emboscada, se prolongó durante nueve meses de cautiverio y culminó con el pago de un rescate de 60 millones de dólares, el más alto registrado a nivel mundial.

El ataque se produjo a las 8:24 de la mañana en la localidad bonaerense de Olivos, pocos días después de que Montoneros anunciara su pase a la clandestinidad durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Un comando integrado por 19 militantes, conducido operativamente por Rodolfo Galimberti y supervisado por Roberto Quieto, con tareas de inteligencia previas a cargo de Horacio Campiglia y Rodolfo Walsh, interceptó los vehículos en los que se desplazaban los herederos de Bunge y Born desde su residencia en Beccar hacia el centro porteño.

Para ejecutar la captura en menos de dos minutos, el comando montó un falso corte de tránsito sobre la avenida del Libertador con militantes disfrazados de operarios viales y un semáforo portátil. La maniobra obligó al auto de los empresarios y al Ford Falcon de su custodia a desviarse por la calle San Lorenzo y luego tomar una arteria lateral junto a las vías del ferrocarril Mitre, donde otros integrantes del comando, vestidos como ferroviarios, redujeron al guardabarreras y cerraron el paso a nivel.

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Dos camionetas chocaron e inmovilizaron ambos vehículos. Mientras los custodios fueron reducidos y dejados maniatados, en el vehículo principal se produjo un intento de resistencia que derivó en disparos de los atacantes, por lo que murieron en el lugar el chofer Juan Carlos Pérez y Alberto Bosch Luro Pueyrredón, gerente del grupo. Los hermanos Born fueron trasladados a un habitáculo subterráneo, llamado "cárcel del pueblo" construido dentro de una vivienda en Carapachay, partido de Vicente López.

En aquel momento, Bunge y Born era el principal grupo económico del país y controlaba firmas líderes como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba, Centenera y Compañía Química. La conducción montonera exigió inicialmente 100 millones de dólares por la liberación de ambos ejecutivos.

Las tratativas se extendieron durante meses bajo estricto hermetismo y con fuertes tensiones. Ante la negativa inicial de Jorge Born padre a pagar la suma exigida, el propio Jorge Born hijo terminó asumiendo un rol activo desde su cautiverio para destrabar las conversaciones y convencer a su padre de abonar el rescate, en intercambios telefónicos mantenidos entre Roberto Quieto y los negociadores designados por la empresa, entre ellos José María Menéndez. En medio del estancamiento de las negociaciones, a principios de 1975 fue asesinado Antonio Muscat, un gerente de la firma, un crimen que Montoneros nunca reivindicó oficialmente pero que distintas investigaciones vinculan a la presión para acelerar el pago.

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El acuerdo final se fijó en 60 millones de dólares en efectivo, abonados en distintos tramos en la Argentina y en Suiza. Además del dinero, Montoneros impuso condiciones gremiales y simbólicas, como concesiones laborales en las fábricas del grupo, la publicación de solicitadas en diarios locales y extranjeros, la colocación de bustos de Juan Domingo Perón y Eva Perón en las plantas industriales y el reparto de alimentos y mercadería por un millón de dólares en barrios vulnerables, monto que, según relató Jorge Born, fue descontado del rescate total.

Juan Born fue liberado el 23 de marzo de 1975, tras seis meses de encierro y luego del pago de la primera parte del rescate, en medio de un fuerte deterioro de su estado psicológico. Jorge permaneció cautivo tres meses más y recuperó la libertad el 20 de junio de 1975, Día de la Bandera. Antes de liberarlo, Montoneros convocó a una conferencia de prensa clandestina en una casa de Acassuso encabezada por Mario Firmenich, quien anunció públicamente el cobro de los 60 millones de dólares.

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El impacto del secuestro modificó la estructura de la multinacional, que trasladó su centro de operaciones a Brasil. En cuanto al dinero obtenido por Montoneros, una parte financió las actividades de la organización y otra fue incautada por los grupos de tareas militares en allanamientos durante la dictadura. Al menos 12 millones de dólares fueron confiados al banquero David Graiver para su administración financiera, una cifra similar o mayor terminó resguardada en Cuba y otros tres millones aportaron a la campaña presidencial de Carlos Menem en 1989.

En el plano judicial, el secuestro de los hermanos Born fue la causa central por la cual Mario Firmenich fue condenado en democracia a 30 años de prisión, pena que quedó sin efecto en diciembre de 1990 tras el indulto firmado por el presidente Menem mediante el Decreto 2742/90. En los años noventa, Jorge Born logró recuperar una porción menor del rescate (entre 6 y 7 millones de dólares) a través de un acuerdo judicial con los herederos de Graiver, en gestiones que contaron con la intermediación del propio Rodolfo Galimberti.

LP / JMV