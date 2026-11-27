Murió el empresario Jorge Born, heredero y dirigente del conglomerado Bunge y Born, que llegó a ser el primer grupo industrial del Cono Sur a fines del siglo pasado. Se lo recuerda tanto por su trayectoria como hombre de negocios como por haber sido secuestrado junto a su hermano Juan por la agrupación Montoneros, y en un episodio que marcó un récord por el monto pagado por el rescate: 60 millones de dólares.

En 1989, desde el Grupo Bunge y Born, le acercó al entonces presidente Carlos Menem su primer plan económico, y puso a hombres de su empresa en el Ministerio de Economía.





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