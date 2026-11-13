Quién fue San Óscar Romero, el santo mártir que inspiró una película y al que León XIV homenajea en Chiclayo

Este viernes 13 de noviembre, durante su visita pastoral a su antigua diócesis peruana de Chiclayo, León XIV acude en visita privada a la capilla dedicada a San Óscar Arnulfo Romero, que fue canonizado por el papa Francisco.

El pontífice mantiene una devoción personal hacia el arzobispo salvadoreño que antecede a su elección al papado. Según informó la Conferencia Episcopal Peruana en agosto de 2025, Robert Prevost había destinado fondos para ayudar a construir y reconstruir ese templo en uno de los sectores populares de Chiclayo.

Dos días después del cónclave que lo eligió papa, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez le entregó una estampita de Romero con una reliquia. Según relató Rosa Chávez en julio de 2026, León XIV aceptó el obsequio y le respondió: "Tengo una gran devoción por Romero. Tengo una foto suya en mi oficina de Chiclayo, en Perú".

De acuerdo con el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), el Papa lleva consigo diariamente una estampa y una reliquia de tercer grado del santo salvadoreño, a quien se encomienda cada día.

San Óscar Romero: de obispo en El Salvador al martirio frente al altar

Romero utilizó sus homilías dominicales en la Catedral Metropolitana de San Salvador —transmitidas por la radio arquidiocesana YSAX— para denunciar las violaciones a los derechos humanos | Crédito: CEDOC

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, en el seno de una familia de ocho hermanos formada por Santos Romero y Guadalupe Galdámez. Cursó estudios eclesiásticos en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma y fue ordenado sacerdote en la capital italiana el 4 de abril de 1942, a los 24 años. En Roma tuvo como profesor a monseñor Giovanni Battista Montini, futuro papa Pablo VI.

De regreso en El Salvador, ejerció su ministerio sacerdotal en diversas parroquias y cargos diocesanos hasta que, en 1970, fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. En octubre de 1974 asumió como obispo de la diócesis de Santiago de María, en el departamento de Usulután, cargo que ocupó durante dos años.

El 3 de febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador, en un contexto de creciente violencia política y represión militar en el país centroamericano. Un mes después de su toma de posesión, el 12 de marzo de 1977, fue asesinado su amigo y sacerdote jesuita Rutilio Grande junto a dos acompañantes campesinos.

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A partir de ese hecho, Romero utilizó sus homilías dominicales en la Catedral Metropolitana de San Salvador —transmitidas por la radio arquidiocesana YSAX— para denunciar las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos tanto por fuerzas estatales como por grupos armados.

El 23 de marzo de 1980, durante su última homilía dominical, dirigió un llamamiento directo a los integrantes del ejército y de los cuerpos de seguridad: "Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: 'No matar'. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios".

Al día siguiente, el lunes 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, Óscar Romero fue asesinado de un disparo efectuado por un francotirador.

Su vida y ministerio episcopal fueron llevados al cine en 1989 en la película biográfica Romero, dirigida por el cineasta australiano John Duigan, con guion de John Sacret Young y protagonizada por el actor puertorriqueño Raúl Juliá en el papel del arzobispo.

El papa Francisco lo beatificó el 23 de mayo de 2015 en una ceremonia celebrada en San Salvador, tras reconocer su muerte como martirio "por odio a la fe". El 14 de octubre de 2018, el mismo pontífice lo canonizó en la Plaza de San Pedro junto al papa Pablo VI.

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El 2 de abril de 2026, durante la homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo, el Papa se refirió al "santo obispo Óscar Romero" como una figura "particularmente querida para mí". | Crédito: CEDOC

Ya como sumo pontífice, León XIV ha incorporado reiteradamente el testimonio de San Óscar Romero en sus documentos y homilías. En su primera exhortación apostólica, Dilexi te, publicada en 2025, calificó el martirio del arzobispo salvadoreño como "un testimonio poderoso y una inspiración para la Iglesia", y señaló que el santo "hizo suya la difícil situación de la gran mayoría de su rebaño y la convirtió en el centro de su visión pastoral".

El 2 de abril de 2026, durante la homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo, el Papa se refirió al santo obispo como una figura "particularmente querida para mí".

En esa celebración leyó un apunte del cuaderno personal de Ejercicios Espirituales del mártir, escrito un mes antes de su asesinato, en el que Romero reconocía un "peligro inminente" y escribía: "Jesucristo ayudó a los mártires y, si llega el caso, lo sentiré muy cerca al entregarle mi último aliento".

Asimismo, el 8 de septiembre de 2026, en una carta dirigida a los obispos de América Latina y el Caribe, León XIV incluyó a Romero entre los pastores canonizados y beatificados de la región e invitó al episcopado a "profundizar en el ministerio y los escritos de estos pastores".

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Tres días después, el 11 de septiembre de 2026, los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador mantuvieron una audiencia con León XIV en el Vaticano durante su visita ad limina Apostolorum, ocasión en la que le obsequiaron una reliquia de primer grado del santo.

En ese encuentro, el episcopado salvadoreño presentó formalmente al Papa dos peticiones: que visite El Salvador —incluyendo una parada ante la tumba del mártir en la Catedral Metropolitana de San Salvador— y que inicie el proceso para proclamar a San Óscar Romero como Doctor de la Iglesia Católica, título que reconoce el valor doctrinal universal de sus homilías y escritos pastorales.

Según informó el arzobispo José Luis Escobar Alas el 4 de octubre en el portal oficial de la CEDES, León XIV recibió ambas solicitudes de manera "positiva y acogedora", aunque precisó que cualquier resolución definitiva "requerirá un proceso de consulta y discernimiento" por parte de la Santa Sede.

(ds)