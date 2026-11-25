La celebración por los 50 años de la revista Noticias tuvo un cierre musical a cargo de Abel Pintos, quien se presentó ante los invitados para ponerle música al final de la ceremonia. El artista eligió interpretar Motivos, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, luego de recibir una distinción y compartir unas palabras sobre el valor de la libertad de expresión y el compromiso social.

"Quiero dar las gracias al señor Fontevecchia y González. Quiero ser breve", comenzó Pintos durante su alocución. En ese sentido, se refirió a los discursos que habían formado parte del encuentro y destacó la importancia de quienes tienen la posibilidad de trabajar con la palabra y comunicar sus ideas.

"En los distintos discursos se habló con mucha lógica de la libertad de expresión. Pensaba en todos nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con la palabra y decir. Con eso tenemos mayores chances de ser escuchados", sostuvo.

Durante su intervención, el cantante también recordó su reciente participación en la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando tuvo la oportunidad de cantar junto al coro del Cottolengo Don Orione. "En la reciente visita del Papa yo tuve el honor artístico y cristiano de cantar. Los marginados y los olvidados no es que no tienen voz. Tienen voz y dicen muchas cosas, pero no son escuchados", expresó.

La Revista Noticias celebró sus 50 años con un homenaje a la libertad de expresión en la Legislatura porteña

Dedicó su premio a las personas que viven en la institución ubicada en Claypole "Quiero dedicar el premio a los que viven en el Cottolengo Don Orione. Que me pidieron que dé un mensaje: en el Cottolengo la discapacidad no la sufrimos. Allí se vive con alegría", agregó.

Antes de interpretar la canción frente al auditorio, Pintos también quiso dedicar su reconocimiento a la memoria de José Luis Cabezas. Su hermana, Gladys, se encontraba entre los presentes, a pocos metros del escenario.

La elección de Motivos marcó el cierre de la ceremonia. Escrita por el propio Abel Pintos e incluida en el álbum Abel, publicado en 2013, la canción aborda los vínculos, las razones profundas para vivir y el compromiso hacia otra persona o un camino compartido.

Fuera de los escenarios, Pintos también desarrolló iniciativas vinculadas con el compromiso social. A través de Plan Divino, la productora que creó junto a sus socios, impulsa proyectos que combinan cultura, sustentabilidad e impacto comunitario. Entre ellos se encuentra La Matera, un espacio de producción de nueces pecán que ofrece capacitaciones y busca generar oportunidades de trabajo.

CS/MSS