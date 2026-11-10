“¡Alto anillito!”: la frase desopilante de un nene cordobés sin filtro al saludar al papa León XIV

Córdoba se vio revolucionada por el arribo del papa León XIV, donde llevó a cabo una misa multitudinaria en el predio de FADEA. En ese marco, minutos después de haber aterrizado en el aeropuerto provincial, protagonizó un momento viral luego de que un nene observara el “Anillo del Pescador” que lucía el Pontífice y le dijo: “¡Alto anillito!”, generando la risa inmediata de sus custodios y los obispos de la comitiva.

La espontaneidad del comentario quedó registrada en un video, se viralizó y se convirtió en una de las perlitas del contacto que el Papa mantuvo con los chicos que lo esperaban en la cabecera del Aeropuerto Córdoba.

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La respuesta del Santo Padre demostró una gran cercanía y sentido del humor, tras soltar una carcajada inmediata ante la frase desopilante del pequeño.

Durante su llegada a suelo cordobés, el pequeño soltó un comentario distendido que rompió el protocolo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y generó la risa colectiva de los presentes.

Con un gesto paternal, el papa León XIV le tomó las manos al niño, le hizo la señal de la cruz en la frente y le regaló un rosario bendecido, cerrando un cruce inolvidable que combinó la solemnidad del evento con la calidez y simpatía típica de la idiosincrasia cordobesa.

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Nene le hace un pedido al papa León XIV tocándole el corazón | Crédito: Captura de video

El impacto de la desopilante frase “¡Alto anillito!” en las redes sociales

El video que registró el diálogo del nene cordobés con el sumo pontífice no tardó en volverse tendencia absoluta en las redes sociales. Usuarios de todo el país celebraron la autenticidad del menor y la naturalidad con la que el papa León XIV recibió el elogio a su “¡Alto anillito!”, convirtiendo la anécdota en uno de los momentos más comentados de una jornada histórica.

La historia del “Anillo del Pescador” que recibió el papa León XIV

El nombre del anillo hace referencia a San Pedro, un pescador que fue uno de los discípulos de Jesús y a quien la Iglesia considera el primer Sumo Pontífice.

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Anillo del Pescador, del Papa León XIV | Crédito: Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice

Si bien los anillos de sello de algunos líderes de la Iglesia Católica muestran a Pedro lanzando sus redes desde un barco, otros representan al santo sosteniendo las llaves del reino de los cielos, lo que simboliza la autoridad que tradicionalmente se cree que Cristo le otorgó a Pedro como primer obispo de Roma.

Es por ello que, cuando se consagra a un nuevo papa, la entrega del anillo simboliza el deber que se le confía como sucesor de Pedro y líder de la Iglesia.





PM/ML