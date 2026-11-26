La mañana de este jueves, una formación del tren Mitre que circulaba desde José León Suárez hacia Retiro quedó detenida entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, luego de arrollar un chapón que se encontraba sobre las vías. Según informó Trenes Argentinos, el objeto provocó una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

Antes de que comenzaran las tareas de evacuación, los equipos de emergencia debieron asegurar la zona e interrumpir el suministro eléctrico para evitar riesgos durante el descenso de los pasajeros. Mientras se desarrollaba el operativo, una de las pasajeras explicó cómo habría comenzado el inconveniente: "Había unas chapas en los barrancos donde están las vías del tren, que se cayeron debajo del tren e hicieron que se cortara el circuito eléctrico de toda la formación", relató en diálogo con TN.

Describió también la situación que se vivió cuando el humo comenzó a ingresar en los coches. "Había mucho humo y se prendió fuego. Los trabajadores del tren nos decían que nos quedáramos tranquilos, sentados, pero la gente estaba desesperada y empezó a romper las puertas con tal de salir", contó. Otra pasajera que viajaba en la misma formación aseguró: "Estuvimos encerrados más de 45 minutos. No se podía abrir la puerta. Me subió la presión".

El episodio ocurrió poco después de las 6.30, a la altura de Ciudad de la Paz al 100, entre Concepción Arenal y Santos Dumont. En ese sector, las vías pasan entre paredones y la formación quedó detenida. Otra de las mujeres que viajaba en el tren contó que el humo ingresaba por momentos y que los chispazos continuaban cerca de los rieles. "Se está prendiendo fuego el tren, las chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Estamos todos adentro", advirtió.

Una vez interrumpido el suministro eléctrico y verificadas las condiciones de seguridad, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña comenzaron la evacuación de los pasajeros por las vías. En total, fueron retiradas 219 personas de la formación.

Un atentado con un auto bomba en Colombia dejó al menos 23 heridos

Por qué tuvieron que esperar para bajar del tren

La salida de la formación no podía hacerse de inmediato. Aunque los pasajeros querían abandonar los vagones por el humo y los chispazos, los equipos de emergencia debían comprobar primero que no hubiera riesgo de una descarga eléctrica. Para eso, era necesario interrumpir el suministro del tercer riel, el sistema que lleva la electricidad que alimenta a los trenes de la línea Mitre.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que el personal tuvo que esperar a que se cortara la corriente antes de avanzar con la evacuación. "Hasta que no se corta el tercer riel, que es el que lleva electricidad, teníamos que estar pasivos", señaló. Además, advirtió sobre el peligro de intentar bajar por cuenta propia mientras las vías seguían energizadas: "Nosotros no somos la próxima víctima de lo que vamos a sacar".

Dicho operativo estuvo a cargo de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña, con la participación de dos dotaciones de bomberos, una de Belgrano y otra de Chacarita, dos unidades del Grupo Especial de Rescate (GER) y personal del SAME.

Tres personas sufrieron ataques de pánico y lipotimia y recibieron oxígeno | Crédito: Gobierno de la Ciudad

| Crédito: Gobierno de la Ciudad

"No hay ninguna patología de urgencia. Solo tres pasajeros con ataque de pánico y lipotimia. Está todo muy bien. Las personas atendidas fueron oxigenadas en ambulancias", precisó. La evacuación se completó en 35 minutos y el operativo del SAME contó con unas 50 ambulancias y 114 agentes, que trabajaron junto con los bomberos y la Policía de la Ciudad. Ninguno de los pasajeros asistidos necesitó ser trasladado a un hospital.

Qué provocó el principio de incendio en la línea Mitre

El inconveniente se originó cuando un chapón que estaba junto a las vías cayó sobre el tendido ferroviario y provocó una falla en el sistema eléctrico. Según informó Bomberos de la Ciudad, debajo de la formación se detectó un foco de incendio, por lo que se desplegaron dotaciones para intervenir en el lugar. Una vez interrumpido el suministro eléctrico, los bomberos extinguieron las llamas.

Por su parte, Trenes Argentinos señaló que las causas por las que el objeto terminó sobre las vías son materia de investigación.

Verano 2027: ya se pueden sacar los pasajes en tren para viajar a Mar del Plata hasta en 6 cuotas sin interés

Cómo funcionan los ramales del tren Mitre tras el incendio

El ramal Tigre de la línea Mitre restableció su servicio, aunque funciona con demoras y cancelaciones como consecuencia del incidente. Así lo informó Trenes Argentinos a través de su cuenta oficial en X.

Sin embargo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continúan interrumpidos. La empresa informó que "personal de la empresa continúa trabajando para restablecer la circulación de los servicios a la brevedad".

Posteo de Trenes Argentinos | Crédito: X @TrenesArg

MV