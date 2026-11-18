Este miércoles desde las 8:30 se reanudará el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció hace más de dos años en la localidad correntina de 9 de Julio. En esta ocasión declararán tres policías en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

Según fuentes judiciales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas, uno de los testigos es el sargento Juan López, un uniformado de 9 de Julio que formó parte de dos allanamientos, incluido el que se realizó en el domicilio de Mónica del Carmen Millapi, una de las principales imputadas.

Cronología del caso Loan Danilo Peña: desaparición, encubrimiento, seis imputados y la hipótesis del tráfico infantil

El sargento primero Osvaldo Norberto Verón y el efectivo Claudio Gabriel Simonelli son los otros dos efectivos citados a declarar. Ambos pertenecen a la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes que realizó las inspecciones aéreas con dron DJI Matrice 300 RTK durante la búsqueda de Loan.

Por último, este miércoles también declarará Marcelo Javier Quintana, un testigo de actuación en dos allanamientos, uno donde vivía el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, sobre el camino vecinal Juan Ramón Vidal, y el otro, en el domicilio de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

El juicio por el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 se reanudará este miércoles a partir de las 8:30. Las partes desistieron de contar con los siguientes testigos: Jonathan Diego Rolón, María Ximena Barquín, Miguel Ángel Contreras y la licenciada Zaida Gatti.

Hasta el momento, la lista de acusados está compuesta por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del menor, Laudelina Peña; y su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez.

En paralelo, Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio se encuentran imputados por presunto desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.