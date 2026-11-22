La crisis de la ciencia argentina ya no se mide solamente por cuánto perdieron los investigadores en sus recibos de sueldo. También se siente cada vez más en los laboratorios que apenas funcionan, con presupuestos más ajustados, equipos que envejecen y los puestos de apoyo y administrativos que quedan vacantes cuando renuncia o se jubila un técnico.

Ese es un resumido diagnóstico del estado de la ciencia argentina, enumerado en presentación realizada esta semana en el auditorio del edificio anexo del Congreso. Allí la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) propuso cuatro ideas para incorporar a la Ley de Presupuesto 2027 y poder obtener los recursos mínimos para sostener su trabajo cotidiano.

El presupuesto científico volvió a desplomarse en lo que va de 2026

La investigadora María Cecilia Miguez le explicó a PERFIL los alcances de la iniciativa y acercó el documento elaborado por la red. Allí se plantean cuatro medidas de emergencia para intentar evitar que el deterioro del sistema científico siga profundizándose.

El dato salarial ayuda a dimensionar buena parte del problema. Según el último Informe de Evolución de Sueldos en Ciencia y Tecnología, elaborado por el Grupo EPC con información hasta octubre, los ingresos de investigadores, personal de apoyo y becarios perdieron un 40,6% de poder adquisitivo comparado con noviembre de 2023. Para regresar a aquel nivel haría falta un aumento nominal del 68,3%. En otras instituciones del sector, la pérdida fue del 32 % y en universidades nacionales, del 23 %.

Y el retroceso no termina. Para fin de año, la masa salarial de todo el sistema científico cerraría un 33,5% por debajo de 2023.

¿Por qué seguir estudiando ciencia?

El problema va más allá de las remuneraciones. En el acto del Congreso, los científicos advirtieron que no hay inversión en bienes de uso, que faltan becarios y personal de apoyo y que el equipamiento actual envejece a paso redoblad. Por ejemplo, los actuales servidores informáticos apenas dan abasto .

Uno de los puntos más sensibles que acosan al sistema es el congelamiento de vacantes. El artículo 7 del proyecto de Presupuesto 2027 impide cubrir cargos en la administración nacional sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete, salvo contadas excepciones. Según la RAICyT, hasta 2024 esas excepciones incluían al Sistema de Ciencia y Tecnología. Pero el presupuesto 2026 eliminó esa previsión y en el proyecto del 2027 solo aparece exceptuado, dentro de ese ámbito, el Centro Nacional de Ciberseguridad.

| Crédito: Luiza Cavalcante

Cómo la situación se complica a medida que se retiran técnicos, administrativos o personal de apoyo. La red les propuso a los diputados restituir la excepción de contratación para los organismos científicos, de manera que puedan cubrirse los puestos indispensables. Durante la presentación también se mencionó que unas 900 personas esperan desde hace años que se haga efectivo su ingreso a la carrera.

El segundo pedido sí apunta directamente al bolsillo de los delantales. La RAICyT propuso incorporar una "jerarquización", es decir, un suplemento salarial específico para Ciencia y Tecnología que permita recomponer, al menos parcialmente, la pérdida cercana al 40% respecto de noviembre de 2023. Como antecedente posible, cita los decretos 845/26 y 846/26 que autorizaron esa suma de emergencia para las Fuerzas de Seguridad.

La tercera medida busca reforzar el presupuesto general del CONICET con 38.390 millones de pesos adicionales respecto de las partidas hoy pensadas para el 2027. Los fondos sumados se destinarían a tareas imprescindibles como renovar servidores, sostener el funcionamiento de las unidades ejecutoras y de los proyectos básicos, comprar insumos, realizar obras menores de mantenimiento y cubrir algo respecto a vinculación y patentes.

En la presentación también se señaló que el presupuesto del CONICET para 2027 mostraría una caída del 9% respecto de 2026.

La cuarta propuesta comprende a seis organismos estatales específicos: la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI, la Agencia de Subsidios, el Malbrán y el SEGEMAR. Propone destinar partidas de ciertos programas a los niveles reales de 2023. Y en ese sentido se recordó, señaló que la Agencia está paralizada y no entrega subsidios, y se ejemplificaron las consecuencias del ajuste en el INTI respecto a los servicios que presta a las Pymes.

El contexto presupuestario agrava el panorama. En la presentación se recordó que la Ley 27.614, sancionada en 2021, trazó una senda de crecimiento para el sector de Ciencia y Tecnología. Según las cifras, ese segmento recibió el equivalente al 0,3% del PBI en 2023 y para 2026 la ley contemplaba el 0,52%, pero lo cierto es que la cifra cayó al 0,16%. Para 2027 se mencionó una asignación del 0,18%, frente al 0,59% previsto años atrás.

Entre los asistentes al evento de pedido de auxilio acudieron diputados de diferentes partidos como Esteban Paulón, Oscar Herrera Ahuad, Mariela Coletta y Sabrina Selva, además de Adriana Serquis. Coletta cerró su participación recordando que el deterioro también alcanza a la investigación en las universidades. Y que el reclamo apunta a recuperar, al menos parte, de los recursos necesarios para mantener abiertas las posibilidades de investigar.

Del desarrollo nuclear al apoyo a las pymes: el impacto de los recortes

En el encuentro en el Congreso se indicó que la CNEA tendría un presupuesto 17% menor al de 2026 y alrededor de 50% inferior al de 2023; para el INTI se mencionaron caídas del 17,3% y del 57%, respectivamente. Son recortes que afectan actividades científicas, tecnológicas y de asistencia a la producción.

El documento de la RAICyT precisa cuánto dinero adicional habría que incorporar a determinados programas para equipararlos en términos reales con 2023. En la CNEA calcula una brecha de 296.309 millones de pesos para actividades centrales, formación, centros atómicos y proyectos como los reactores RA-10 y CAREM.

Para el INTA, estima 206.421 millones adicionales para investigación, innovación y extensión rural. En el INTI identifica un faltante de 100.610 millones, en metrología e innovación industrial, con consecuencias para los servicios que el organismo brinda a las pymes.

La Agencia requeriría 108.131,91 millones para su programa de promoción y financiamiento de la investigación. A su vez, la recomposición planteada asciende a 12.180,82 millones para el Malbrán, en prevención, control e investigación de patologías, y a 6.334,51 millones para SEGEMAR.

Cuatro cifras de la crisis

- 40,6%: pérdida salarial real de investigadores, personal de apoyo y becarios del CONICET desde noviembre de 2023.

- 68,3%: aumento necesario para recuperar el poder adquisitivo de aquel momento.

- $38.390 millones: refuerzo adicional solicitado por la RAICyT para el CONICET en el Presupuesto 2027.

- 900 personas: esperan que se efectivice su ingreso a la carrera, según se señaló durante la presentación en el Congreso.