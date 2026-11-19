La planta de conservas de pescado de La Campagnola en el puerto de Mar del Plata cerrará de forma definitiva. Así lo anunció el Grupo Arcor en un comunicado. El cierre afecta a 80 trabajadores, y la planta ya estaba sin actividad. A partir de ahora, la empresa dejará de procesar el pescado en el país y traerá las conservas ya envasadas desde los países productores.

La compañía explicó la decisión por la falta de materia prima local y por un cambio en su forma de abastecerse a nivel mundial. Hace décadas que no se pesca atún de forma comercial en aguas argentinas, y en esta temporada cayeron con fuerza las descargas de caballa. Además, crecen las importaciones de producto terminado. Según la empresa, la planta funcionaba en un “esquema productivo insostenible”.

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De acuerdo con la información transmitida al personal, la medida involucra a unos 80 trabajadores, 60 de ellos operarios que pertenecen al convenio del SOIP y otros 20 empleados del sector administrativo. Se les ofrecerá la posibilidad de trasladarse a otras plantas de la compañía. Quienes no acepten recibirán “todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente”.

La Campagnola seguirá produciendo en sus plantas de Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca). En octubre, la empresa ya había suspendido de forma temporal a 60 trabajadores de esa planta, por la escasez de caballa.

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