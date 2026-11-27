La avenida Lugones y la AU Dellepiane sufrirán cortes totales y reducciones de calzada durante todo este fin de semana debido al avance de diferentes obras viales impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se instalará una pasarela peatonal sobre la AU Dellepiane. | Crédito: Prensa GCBA

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño a través de Autopistas Urbanas (AUSA) , la autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada durante 24 horas a partir del sábado a las 7 para el montaje de una nueva pasarela peatonal, mientras que la avenida Lugones tendrá cierres nocturnos esta noche, mañana y el domingo a la altura de la avenida Udaondo y reducción de carriles durante el día a la altura de La Pampa por la construcción de un nuevo paso bajo nivel y el futuro anillo peatonal.

Corte total en la autopista Dellepiane este sábado 10: instalarán una pasarela peatonal y habrá varios desvíos



Esquema de cortes sobre la avenida Lugones

En este caso, los trabajos consistirán en ejecutar los pilotos de la estructura que permitirán montar el futuro anillo peatonal metálico que tendrá el Paso Bajo Nivel Pampa, que se está construyendo en el límite de Palermo y Belgrano.

Obras en Dellepiane y Lugones | Crédito: Prensa GCBA

Estos trabajos ejecutarán el siguiente cronograma de cortes y restricciones:

Viernes 27/11

Cierre total de Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, desde las 23:30, hasta las 8 horas del sábado. Como alternativa, el tránsito puede utilizar la Av. Del Libertador y tomar Lugones – Illia en los accesos de Ombúes o Dorrego.

Este fin de semana habrá reducción de carriles sobre la avenida Lugones. | Crédito: Prensa GCBA

Sábado 28/11

De 8 a 16 horas, la circulación estará parcialmente habilitada, porque se mantendrán 3 carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y los 2 carriles izquierdos estarán habilitados a la circulación.

De 16 a 23 horas, habrá 2 carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y los 3 carriles estarán habilitados a la circulación.

A las 23 se cierra nuevamente Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del domingo. La alternativa será la misma que se usó el viernes.

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Domingo 29/11

A las 5 se habilitará Lugones, pero se mantendrá con reducción de calzada hasta las 22. En ese plazo, permanecerán restringidos 3 carriles derechos a la altura de Pampa y se mantendrán 2 carriles izquierdos habilitados al tránsito.

A las 22 se cierra nuevamente Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del lunes. Manteniéndose como alternativa Av. Del Libertador, con la posibilidad de tomar Lugones en los accesos de Ombúes o Dorrego.

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Si bien el enlace de General Paz con Lugones se mantendrá habilitado, podría presentar demoras durante el fin de semana, especialmente durante las cortes altura Udaondo. Por ese motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y prever mayores tiempos de viaje.

Durante los momentos de corte total, el puente Labruna tendrá cortar la nueva rama que conecta con Lugones, pero se mantendrán habilitadas el resto de las conexiones, que permiten acceder a Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo.

Cómo serán las afectaciones al tránsito en la AU Dellepiane

Durante el fin de semana también cerrarán ambas manos de AU Dellepiane para avanzar con dos frentes de obra a lo largo de la autopista, en el marco de la remodelación integral que se está llevando adelante.

Obras en Dellepiane y Lugones | Crédito: Prensa GCBA

El trabajo principal consistirá en una nueva pasarela peatonal montada a la altura de la calle Fonrouge, en el barrio porteño de Lugano y se demolerá la pasarela peatonal de Mozart, ya que fue reemplazada por una nueva.

Para poder llevar adelante estos trabajos, se diagrama el siguiente esquema de cortes:

Entre las 7 y las 20 hs del sábado, se corta AU Dellepiane entre el enlace con AU 25 de Mayo, hasta Piedra Buena. Como alternativa en sentido a provincia, el tránsito que circula por AU 25 de Mayo se desviará hacia AU Perito Moreno - Av. General Paz - AU Riccheri.

En sentido contrario, el tránsito proveniente de Av. General Paz y Riccheri, serán desviados hacia la nueva colectora Sur de AU Dellepiane y podrán reingresar a la autopista en Lacarra para continuar por AU 25 de Mayo sentido centro.

A partir de las 20 del sábado el corte se reducirá: quedará cerrado el tramo de AU Dellepiane comprendido entre Escalada y Larrazábal, hasta las 7 horas del domingo. En este caso, los vehículos provenientes de la AU 25 de Mayo podrán continuar por Dellepiane hasta la salida de Escalada, allí serán desviados por el colector Norte y podrán reingresar a la autopista en Larrazábal.

Mano al centro, en gtanto, el tránsito podrá circular por AU Dellepiane hasta Larrazábal /AV. Argentina, allí serán desviados por colectora Sur y podrán reingresar a la autopista en Escalada.