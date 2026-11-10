De remeras de fútbol a estampitas hechas con IA: precios, productos y todo sobre el merchandising de la visita del Papa

La visita del papa León XIV a la Argentina también impulsó la venta de recuerdos y productos alusivos a su llegada. En Córdoba y en los alrededores del Monumento de los Españoles , en Palermo, los fieles que asistieron a las actividades encontraron puestos con remeras, buzos, rosarios, banderas, estampitas y otros artículos. Los precios varían según el producto y el punto de venta.

Las ofertas incluyen desde artículos religiosos económicos hasta prendas inspiradas en el merchandising de recitales y eventos deportivos . Entre los productos más llamativos hay remeras con diseño de fútbol que llevan el nombre de León XIV y el dorsal 14 , además de estampitas e ilustraciones del Pontífice creadas con inteligencia artificial.

En paralelo, la tienda oficial de souvenirs puso a la venta una colección que incluye indumentaria para adultos y niños, gorras, bandanas, rosarios, llaveros, libros y botellitas para bendecir. Además, anunciaron distintos puntos de venta en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba .

Se conoció el número de ladrones que arrestaron en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante el operativo por la visita del Papa.

Los vendedores ambulantes , por su parte, ofrecieron una alternativa para quienes buscaban llevarse un recuerdo más económico del Papa. En las calles cercanas al escenario de Palermo, se comercializaron vasos, banderas, correas, credenciales y otros artículos. En algunos casos, los precios eran inferiores a los de los productos de la tienda oficial.

Remeras de fútbol y todos los productos de la tienda oficial por la visita del papa León XIV.

La colección oficial fue desarrollada por Merch Oficial, una empresa dedicada a producir artículos para espectáculos musicales en la Argentina. La propuesta para la visita papal mantiene una estética similar a la que se utiliza en recitales y eventos deportivos, con prendas y objetos identificados con León XIV .

Merchandising de la visita del Papa León XIV

Entre los productos anunciados se encuentran vasos, botellas y calendarios, además de rosarios, estampitas, gorras, pilusos, lapiceras y bolsas de tela. La colección también incluye remeras y camisetas de fútbol con el nombre del Papa y el número 14 en la espalda. Los puntos de venta previstos son el 22 en la Ciudad de Buenos Aires , cuatro en Luján y cuatro en Córdoba.

La indumentaria presenta distintos valores según el modelo. En la tienda oficial, las remeras para adultos se ofrecen a $35.000 y las infantiles a $25.000 . Los buzos de cuello redondo y los modelos con capucha cuestan $50.000 , mientras que una camiseta deportiva alcanza los $80.000 . Los gorros tienen un precio de $15.000 y los bordados, de $30.000 .

También hay artículos más económicos. Las estampitas cuestan $2.000 , las lapiceras $3.000 y los stickers y las pulseras se consiguen desde $3.000 . Los rosarios de hilo se venden a $5.000 , mientras que los de níquel o madera llegan a $15.00 0 . Las banderas cuestan $20.000 , los bolsos de lona $18.000 y los libros, $45.000 . Entre los productos más curiosos también están las botellitas para bendecir, a $55.000 .

La venta callejera de merchandising papal: diseños con IA y precios variados

En los puestos callejeros que se instalaron alrededor del Monumento de los Españoles, los precios y los productos eran diferentes. Los vendedores ofrecían vasos a $3.000 , aunque el valor de un combo con gaseosa ascendía a $10.000 . Las banderas se vendían a $5.000 y las correas, a $3.000 . También había credenciales acompañadas por correas y otros recuerdos de la visita.

Merchandising de la visita del Papa León XIV

La oferta de artículos religiosos y souvenirs incluía estampitas, rosarios, pulseras de tela, llaveros, medallitas, calendarios y tazas. Según los valores relevados en distintos puestos y comercios, las estampitas podían encontrarse desde $1.000 , mientras que los rosarios se ofrecían alrededor de $9.900 . Las pulseras de tela costaban $8.500 y los llaveros, $8.900. También se vendían medallas para niños a $3.900 y decenarios de rosas a $4.500 .

La indumentaria tenía precios diversos según el diseño y el lugar de compra. Las remeras se ofrecían entre $15.000 y $43.000 , mientras que algunos emprendedores vendían paquetes de tres modelos por $60.000 . Los buzos papales rondaban los $39.900 y las gorras, los $10.000 . Entre los otros artículos disponibles había bolsas de tela a $9.000, calendarios a $4.500 y tazas plásticas a $3.790 .

Qué dijeron los medios internacionales sobre el mensaje de León XIV a Milei durante su visita a la Argentina



Los vendedores también ofrecen banderas de distintos tamaños y formatos. Las banderitas de mano podían comprarse en paquetes de 15 unidades por $15.000 o de 25 por $27.300 . En tanto, las banderas para balcones, de 90 por 60 centímetros y en colores blanco y amarillo, se vendían entre $17.000 y $33.000 . Los carteles de 40 por 60 centímetros tenían un valor cercano a los $28.500 .

Entre los recuerdos menos habituales aparecían un busto papal a $27.500 , rosarios perfumados a $9.900 y una vela aromática que llegó a venderse a $17.900 , aunque ya estaba agotada. También se podrían encontrar caramelos y otros artículos pequeños desde $1.000 . La variedad de precios permite acceder a distintos productos, aunque los valores cambian según el puesto y el tipo de mercadería.

Merchandising de la visita del Papa León XIV

Las estampitas, los rosarios y las pulseras de tela están entre los artículos más buscados, según los vendedores. Son opciones más económicas que las prendas y pueden conservarse como recuerdo de la visita. Otra particularidad de la mercadería es la presencia de ilustraciones de León XIV generadas con inteligencia artificial en remeras, estampitas y otros objetos, pese a las reiteradas críticas del pontífice al uso desmedido de esta tecnología.

RV/fl