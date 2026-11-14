Detuvieron a un uruguayo y a su pareja salvadoreña por la fuga de Leonardo Bertulazzi

Un ciudadano uruguayo y su pareja, de nacionalidad salvadoreña, fueron detenidos en Entre Ríos por su presunta participación en la fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años que escapó de la custodia policial en la Ciudad de Buenos Aires mientras esperaba su extradición a Italia.

Los arrestados fueron identificados como Marcos Enrique González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez. Ambos fueron interceptados el jueves por la tarde en el paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, Uruguay, cuando intentaban salir de Argentina.

La detención estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, por orden de la jueza federal María Servini. La Dirección Nacional de Migraciones había recibido una alerta sobre los apellidos de personas vinculadas con Bertulazzi, luego de que los investigadores solicitaran controles en los pasos fronterizos con Uruguay.

Según fuentes de la investigación, la pareja mantenía contacto con el prófugo y habría intervenido en la organización previa de su escape. Los investigadores los describieron como militantes de izquierda y señalaron que tenían relación con el italiano.

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Los elementos secuestrados durante el procedimiento

Durante la requisa del vehículo en el que se trasladaban, un Suzuki Dzire con patente uruguaya, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares, dos computadoras, ocho pendrives y cinco discos externos.

También encontraron ocho documentos a nombre de González Rodríguez y otros diez vinculados con el apellido de Villalta de Rodríguez, además de cinco tarjetas bancarias. En cuanto al dinero, llevaban 3.440 dólares, 279.000 pesos argentinos, 5.500 pesos uruguayos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 160 quetzales guatemaltecos y 90 euros.

Los dispositivos electrónicos quedaron bajo análisis del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que realizó un primer examen de la información almacenada.

Uno de los datos que surgió del análisis preliminar fue el hallazgo de la aplicación de mensajería Signal en el teléfono de Villalta de Rodríguez. Los investigadores encontraron un grupo denominado “BLA”, integrado por 17 personas. Entre los contactos figuraba uno identificado como “Leonardo”, una referencia que los investigadores vinculan con Bertulazzi.

En las conversaciones recuperadas durante el primer análisis aparecieron menciones a la extradición del italiano. La Justicia busca determinar el alcance de esas comunicaciones y si estuvieron relacionadas con la planificación de la fuga.

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El vínculo de González Rodríguez con Bertulazzi

González Rodríguez ya estaba identificado por los investigadores del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), debido a su relación con Bertulazzi. El uruguayo había sido señalado en agosto de 2024, cuando el italiano fue detenido en su departamento de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de Monserrat. En aquella oportunidad, se lo acusó de realizar maniobras para distraer a los efectivos y demorar el procedimiento.

González Rodríguez figura en los registros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia, donde Bertulazzi permaneció detenido durante algunos días antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Según los investigadores, lo visitó en más de una oportunidad. La pareja alternaba su residencia entre la Argentina y Uruguay.

La fuga de Leonardo Bertulazzi

Bertulazzi escapó el martes 10 de noviembre de su departamento de Monserrat, donde cumplía prisión domiciliaria bajo custodia mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

El italiano descendió cinco pisos mediante un arnés y evitó a los efectivos que lo vigilaban. Su fuga se produjo dos días antes de la fecha prevista para su traslado a Italia, según informó su abogado, Rodolfo Yanzón.

Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas, organización armada italiana, y recibió en Italia una condena de 27 años de prisión por delitos cometidos entre fines de la década de 1970 y principios de los años 80.

Su defensa sostuvo que el estado de salud del acusado influyó en la decisión de escapar. Yanzón afirmó que había sufrido tres accidentes cerebrovasculares y presentaba dificultades de motricidad.

CS/MSS