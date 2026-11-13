El abogado de Bertulazzi festeja la fuga y, en entrevista con PERFIL, declara: “Yo lo obligué”

El exmiembro de las Brigadas Rojas italiana, Leonardo Bertulazzi, está prófugo. La escena en la que huyó el martes de su domiciliaria en San Telmo es de película: engañó a la tobillera electrónica, bajó cuatro pisos con un arnés y, con 74 años y tres ACV a cuestas, realizó un salto final de cinco metros hasta la vereda. Su abogado, Rodolfo Yanzón, lo aplaude y, en entrevista con PERFIL, sintetiza: “Yo lo obligué”.

“Es un grande, lo aplaudo parado. Puso la libertad por sobre todas las cosas, especialmente tras ver cómo durante dos años vulneraron sus derechos, al detenerlo siendo refugiado y desatender su salud”, le dijo el abogado a PERFIL. Al ser consultado sobre cómo llegó Bertulazzi a escapar, contó: “Yo lo obligué. Bueno, no lo obligué, pero hablé con él, le di una mala noticia y ahí tomó una decisión”.

La semana pasada la Corte Suprema ratificó la extradición del refugiado a Italia, rechazando su recurso de queja. “Yo le había pedido dos cosas a la jueza Servini. Sobre su estado de salud, tras los últimos exámenes del 6 de noviembre en el Hospital Ramos Mejía (Centro de Epilepsia), donde le mandaron a hacer una serie de estudios y un tratamiento, solicité que autorizara todo eso y, que mientras tanto, pida un dictamen al Cuerpo Médico Forense que establezca si estaba en condiciones de viajar, ya que nuestros médicos decían que no”.

Rodolfo Yanzón | Crédito: argentina.gob.ar

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El abogado explicó que la jueza Servini se negó a ambas solicitudes por considerar que el trámite estaba “concluido”, derivando el expediente a Cancillería e Interpol. Agregó que en Cancillería solo consultaron a las autoridades italianas cómo garantizarían el traslado, a lo que respondieron proponiendo enviar a un médico y un enfermero a bordo, a pesar de que su planteo de fondo era que ni siquiera se sabía si Bertulazzi estaba en condiciones médicas de subirse a un avión.

“Yo fui presencialmente a hablar con Servini, porque Bertulazzi está mal. Tuvo tres ACV en un año y pico, por momentos se pierde y tiene problemas de motricidad”, continuó. “A modo de consuelo, Servini le sugirió a Cancillería que se fijaran qué hacían con mi pedido. Pero al Ministerio le chupa un huevo mi pedido o Bertulazzi”, señaló.

“Cuando le conté que nos dijeron que no a todo, lo único que me dijo fue: ‘Bueno, buenas noches’ y cortamos. No hubo una reacción en el momento, lo cual me sonó raro, pero atando cabos indudablemente ahí le cayó la ficha. Fue la última vez que hablé con él, el lunes a las 12 de la noche. Y el martes a las 6, dicen, se escapó”, contó a PERFIL.

Yanzón niega haber conocido el plan e incluso que la pareja de Bertulazzi lo supiera: “El martes a las 8:02 me empieza a llamar su esposa desesperada, me manda mensajes: ‘Por favor, Rodolfo, necesito urgente… Me desperté porque tocaron timbre los policías. Fui directo y no me di cuenta de que Leo no estaba’”, reconstruyó. “Me llamó durante una hora”, dijo, mostrando el WhatsApp con una lista descomunal de llamadas perdidas. “Yo me levanté a las 9 porque había trabajado hasta las 3 de la mañana, y a las 9.20 ya estaban allanando la casa y no me respondió”, lamentó.

Sobre la prisión domiciliaria que atravesaba, comparó: “Él estuvo meses en la unidad antiterrorista de la policía y yo entré ahí para verlo… Estar en tu casa no tiene comparación, dormís con tu pareja, cocinás, vas al baño cuando querés. No tenés que estar soportando policías”. La diferencia “es un abismo, por eso lo cuidaba”, aseguró y detalló: “Fue siempre muy respetuoso de las pautas y solo pidió salidas para controles médicos, no fue ni a un cumpleaños”.

Al ser consultado sobre la búsqueda del ex Brigada Roja en Entre Ríos, Yanzón se desligó: “No tengo idea, me enteré por los diarios y por la esposa que encontraron la tobillera en el departamento y luego las sogas y el arnés en el terreno baldío. No sé nada yo”, insistió. Sin embargo, reveló a PERFIL que Bertulazzi “es escalador”, lo cual explicaría —en parte— su decisión de escapar de un quinto piso. “Aunque a su edad los cartílagos están gastados y al saltar se debe haber destruido las rodillas. Pero mejor eso que estar preso”, definió.

El destino de Bertulazzi, el “terrorismo” y una denuncia por el Estado de derecho

La Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova emitió en 1997 la ejecución de una pena de 27 años de prisión contra Bertulazzi por “promover asociaciones subversivas” y por un secuestro del que su abogado niega que haya participado. En 2002 llegó a la Argentina y fue detenido por primera vez, pero recuperó la libertad a los pocos meses. En 2004 la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) le concedió el reconocimiento como refugiado político, por lo que vivió 20 años en libertad en el país. El Gobierno de Javier Milei, en 2024, revocó administrativamente su estatus de refugiado, lo que derivó en su detención para retomar los trámites de extradición.

Tras el proceso judicial de los últimos dos años, según su abogado, Bertulazzi se mantuvo tranquilo y confió en el proceso legal. “Pero a la hora Servini lo detiene ilegalmente y hasta el día de hoy no tenemos pronunciamiento de la Corte. Todo es una locura. Bertulazzi vio que lo detuvieron siendo refugiado, se pasaron por el quinto forro la Convención de Refugiados, no le dan bola con la salud. ‘Listo, qué tengo que esperar. Ya está. La época de tener abogado que tire escritos en un expediente ya pasó’. Y tiene razón: ¡estoy dibujado! ¿Qué le voy a decir?”, argumentó, indignado.

Según Yanzón, si la Justicia encuentra al fugitivo, lo extraditan y lo meten en una cárcel de máxima seguridad en el régimen de cárcel dura para delitos terroristas, conocido como “41 bis” y pensado para mafiosos. “Y se muere ahí”. “La Corte y Servini también dicen que Italia puede garantizar un nuevo juicio, pero hace menos de un mes Cubría mandó una nota a Cancillería donde dice ‘comuníquese a la embajada italiana el tiempo que estuvo detenido’. Esto para que lo tengan en cuenta al aplicar la condena en el juicio en ausencia. Es decir, ella misma está diciendo: ‘No va a haber segundo juicio’. Es grave”, denunció.

“A Bertulazzi lo conozco hace más de 20 años. Él decidió hacerse defender en el primer tramo del juicio de extradición por un defensor oficial y yo asumí la defensa tras la sentencia de Servini de 2024, para apelar ante la Corte Suprema. Presenté un escrito de 100 páginas argumentando la vigencia del estatus de refugio, la prescripción de los hechos ocurridos hace 50 años y la posibilidad de un nuevo juicio con garantías en Italia, por haber sido condenado en ausencia. Esta locura se explica porque Giorgia Meloni y los nietos de Mussolini llegaron al Gobierno”.

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Entonces aprovechó para golpear a la administración actual, no sin aclarar que la figura de terrorismo “la introduce el gobierno kirchnerista, a pedido del GAFI. Débilmente, pero lo introdujeron y a partir de se sostiene e hicieron desastres Macri y Milei”. “La fuga fue tan espectacular que es una noticia en sí, pero todo esto que tiene que ver con la política antimigratoria y antirrefugio del Gobierno de Milei, asociandolas directamente con terrorismo, involucrando al Ministerio de Seguridad Nacional, con ese nombre bien dictadura, metiéndolo en la CONARE”.

“Todo esto nos deja en claro que vivimos con un Gobierno autócrata y que no le importan los derechos humanos. Encima se enmarca en un DNU, sin pasar por el Congreso”, remarcó Yanzón. La recompensa de 20 millones de pesos que ofrece el Ministerio de Seguridad de Monteoliva, anunciado este jueves, “es parte del show, me parece que a ellos les viene bien todo esto para distraer, tildándolo de "peligroso terrorista".

Por último, el abogado rechazó que la categoría de “terrorista” aplique al refugiado. Afirmó que se trata de un concepto que en derecho internacional “se utiliza de forma vidriosa, lábil, según intereses". Por otro lado, Yanzón introduce el tema de clase. “En el juicio por los crímenes de la ex ESMA, una señora que vivía en una villa contó que cuando entraron a secuestrar gente en el 76 dijo: ‘Otra vez, como en el 55’. La gente de los barrios pobres siente terror. Y los dueños de las grandes empresas sienten terror a que esos señores se organicen. El terror es una emoción que se siente desde la propia clase”.

Yanzón no es amigo de Bertulazzi, pero se le nota el cariño. Espera no volver a verlo nunca. “En lo personal, hay un lugar donde me alegro por él porque estaba cansado de recibir rechazos constantes. Pienso que esto es mejor”. Todavía no hay certezas sobre su paradero.