Quién es Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas que escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires

Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas de 74 años, escapó del departamento donde cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, cuando aguardaba la concreción de su extradición a Italia. El operativo de evasión ocurrió el martes a las 6.01 en un edificio de la calle Defensa al 600 y derivó en una intensa búsqueda.

Según publicó el diario Río Negro, en base a una reconstrucción judicial citada por LA NACION, el hombre contaba con custodia policial en la puerta de la vivienda y monitoreo electrónico. Su traslado a territorio europeo había sido avalado por la Corte Suprema en julio de 2025.

Para neutralizar las alertas del dispositivo de rastreo, Bertulazzi se quitó la tobillera electrónica y la introdujo en un tubo junto con carne de cerdo y una almohadilla térmica destinada a conservar la temperatura corporal.

Acto seguido, utilizó un arnés para descolgarse desde un quinto piso hasta el techo del inmueble, desde donde descendió unos cinco metros con una soga hacia un terreno baldío lindero. Una cámara de seguridad registró el momento en que trepó un portón metálico para ganar la calle.

La causa quedó bajo la órbita del juez federal Sebastián Ramos, mientras detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA analizan las cámaras de la zona para determinar su ruta de escape.

Leonardo Bertulazzi

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó en el Boletín Oficial una recompensa de 20 millones de pesos a través del Programa Nacional de Recompensas para quienes aporten datos que permitan recapturarlo.

El historial de Leonardo Bertulazzi en las Brigadas Rojas y su refugio en Argentina

La Justicia italiana reclama a Bertulazzi por delitos de secuestro, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra cometidos durante las décadas de 1970 y 1980. Sobre él pesa una condena definitiva de 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada.

Su trayectoria en las Brigadas Rojas lo vincula con los años más violentos del terrorismo en Italia, incluido un rol en la logística del secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, perpetrado en 1978.

En el plano local, su presencia se remonta a mayo de 2002, cuando ingresó a la Argentina en motocicleta por un paso fronterizo cercano a Bariloche, luego de haber sido capturado dos años antes en la Patagonia tras llegar desde Chile. En 2004 obtuvo el estatus de refugiado, beneficio que fue revocado en 2024 y motivó su detención en agosto de ese mismo año.