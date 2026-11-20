El lunes 23 de noviembre de 2026 será feriado nacional en la Argentina por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha patria se conmemora cada 20 de noviembre, este año cae viernes y el feriado se traslada al lunes siguiente. Así, el fin de semana largo irá del sábado 21 al lunes 23, inclusive.

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Hoy viernes 20 de noviembre será una jornada laboral habitual según el calendario nacional. En la provincia de Buenos Aires, una resolución fijó un día no laborable para determinados sectores en Magdalena, Porvenir y Pedro Luro, donde se celebran aniversarios fundacionales. El alcance de la medida depende de la actividad.

Por qué el feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 23

La Ley 27.399 incluye al Día de la Soberanía Nacional entre los feriados trasladables. Su artículo 6 establece que, cuando uno de esos feriados cae jueves o viernes, el descanso se pasa al lunes siguiente. En 2026, esa regla ubica el feriado el lunes 23 de noviembre.

La conmemoración histórica mantiene su fecha original. El viernes 20 se recordará el combate de la Vuelta de Obligado, mientras que el descanso previsto en el calendario nacional se cumplirá el lunes.

¿Se trabaja el viernes 20 de noviembre?

El viernes 20 se trabaja con normalidad en las actividades que siguen el calendario nacional. Quienes tengan turno ese día cumplirán su horario habitual y cobrarán la remuneración ordinaria que corresponda. El calendario del Banco Central también fija el feriado bancario para el lunes 23.

La Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense incluyó tres aniversarios fundacionales para el viernes 20 de noviembre. El anexo distingue al municipio de Magdalena de las localidades de Porvenir y Pedro Luro, que pertenecen a otros partidos.

Dónde habrá un descanso adicional el viernes 20 de noviembre

Por sus aniversarios fundacionales, el municipio de Magdalena y las localidades de Porvenir, en el partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, en Villarino, tendrán un día no laborable el viernes 20 de noviembre. En estos dos últimos casos, la medida se limita a cada localidad.

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La disposición alcanza a las dependencias de la administración pública comprendidas en la resolución y al Banco Provincia. Para la industria, el comercio y las demás actividades, el feriado es optativo, por lo que los establecimientos pueden abrir en su horario habitual.

Quiénes descansan el lunes 23 y cuánto se cobra si se trabaja

El lunes 23 es feriado nacional y alcanza al sector público y al privado en todo el país. La fecha también figura en el calendario de feriados bancarios del Banco Central.

Para los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 166 establece que, si prestan servicios durante un feriado nacional, deben cobrar la remuneración habitual más otra suma igual por esa jornada.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa en la Vuelta de Obligado, un recodo del río Paraná en el norte de la provincia de Buenos Aires. El combate formó parte de un conflicto por el control de la navegación de los ríos interiores.

En 1974, la Ley 20.770 instituyó el 20 de noviembre como fecha conmemorativa. En 2010, durante el año del Bicentenario, la jornada se incorporó al calendario de feriados nacionales.

Cuándo es el próximo feriado después del 23 de noviembre

El siguiente feriado nacional será el martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El lunes 7 de diciembre está previsto como día no laborable con fines turísticos, por lo que quienes tengan franco ese lunes podrán contar con cuatro días de descanso, del sábado 5 al martes 8. El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.