La línea Sarmiento de trenes ofrecerá un servicio limitado durante el fin de semana largo, debido a obras de renovación en el sistema de señalamiento que mejorarán la seguridad ferroviaria. Los trenes circularán únicamente entre las estaciones Once y Castelar hasta el martes 24 de noviembre.
Debido a las obras en el sistema, impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, los trenes no circularán entre las estaciones Castelar y Moreno. Sin embargo, la empresa Trenes Argentinos advirtió que, en caso de lluvia, las tareas de mantenimiento podrían suspenderse.
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Limitación del tren Sarmiento: cómo funcionará el servicio este fin de semana largo
Debido a los trabajos de infraestructura, el tren Sarmiento limitará su servicio entre Once y Castelar a partir del sábado 21 de noviembre a las 14:00. Esta restricción se mantendrá vigente tanto el domingo 22 como el lunes 23 durante toda la jornada, hasta el servicio de cierre.
Durante los días de paradas limitadas, los pasajeros que debían llegar a las estaciones cerradas se verán obligados a buscar alternativas de transporte. Sin embargo, se prevé que el 24 de noviembre, el tren Sarmiento volverá a funcionar con normalidad y retomará sus recorridos y frecuencias habituales.
Emergencia ferroviaria: la renovación del sistema de señalamiento
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de recursos públicos, la renovación de los sistemas de señalamiento fue dividida en varias etapas para su ejecución. Esta implicó la sustitución y recambio de cables y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.
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En esta etapa, que es la última de la renovación integral entre Morón y Moreno, los cambios se llevarán a cabo entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. El proceso se suma a los trabajos de modernización de señales que Trenes Argentinos Infraestructura también efectúa entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vías en Caballito.
JSM