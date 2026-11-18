La línea Sarmiento de trenes ofrecerá un servicio limitado durante el fin de semana largo, debido a obras de renovación en el sistema de señalamiento que mejorarán la seguridad ferroviaria. Los trenes circularán únicamente entre las estaciones Once y Castelar hasta el martes 24 de noviembre.

Debido a las obras en el sistema, impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, los trenes no circularán entre las estaciones Castelar y Moreno. Sin embargo, la empresa Trenes Argentinos advirtió que, en caso de lluvia, las tareas de mantenimiento podrían suspenderse.

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Limitación del tren Sarmiento: cómo funcionará el servicio este fin de semana largo

Debido a los trabajos de infraestructura, el tren Sarmiento limitará su servicio entre Once y Castelar a partir del sábado 21 de noviembre a las 14:00. Esta restricción se mantendrá vigente tanto el domingo 22 como el lunes 23 durante toda la jornada, hasta el servicio de cierre.

Los trenes circularán únicamente entre las estaciones Once y Castelar hasta el martes 24 de noviembre. | Crédito: CeDoc Perfil

Durante los días de paradas limitadas, los pasajeros que debían llegar a las estaciones cerradas se verán obligados a buscar alternativas de transporte. Sin embargo, se prevé que el 24 de noviembre, el tren Sarmiento volverá a funcionar con normalidad y retomará sus recorridos y frecuencias habituales.

Emergencia ferroviaria: la renovación del sistema de señalamiento

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de recursos públicos, la renovación de los sistemas de señalamiento fue dividida en varias etapas para su ejecución. Esta implicó la sustitución y recambio de cables y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

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En esta etapa, que es la última de la renovación integral entre Morón y Moreno, los cambios se llevarán a cabo entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. El proceso se suma a los trabajos de modernización de señales que Trenes Argentinos Infraestructura también efectúa entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vías en Caballito.

JSM