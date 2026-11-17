Un hombre que manejaba alcoholizado su camioneta, acompañado de su pareja y sus dos hijos, cruzó el sábado pasado, a la madrugada, un paso a nivel que tenía las barreras bajas en Villa Bosch, Tres de Febrero, y fue golpeado por un tren de la línea Urquiza. El choque destrozó el vehículo e hizo descarrilar, parcialmente, la unidad ferroviaria.

Según Clarín, todo sucedió poco después de las 4 de la madrugada, en el cruce de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro. Medios locales reportaron que, aunque las barreras de seguridad estaban bajas, el conductor consiguió evitarlas y segundos después se produjo la tragedia.

El accidente terminó con el conductor, su pareja y sus dos hijos, de 15 y 16 años, respectivamente, con politraumatismos, por lo que debieron recibir atención médica. El más joven de los lesionados fue trasladado al centro de salud de Morón; el resto, por la gravedad de las heridas, debieron ser llevados al Hospital Bocalandro.

El test de alcoholemia que se le realizó al conductor dio un resultado de 1,85 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente la norma de alcohol cero actualmente vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Las consecuencias del accidente y la denuncia contra el conductor

El siniestro hizo que fuera necesario evacuar a los pasajeros del tren e interrumpir, durante varias horas, el servicio de transporte para realizar los peritajes correspondientes y quitar los restos de la camioneta.

Según el medio antes mencionado, la Unidad Funcional de Instrucción número 4 imputó al conductor del rodado por lesiones culposas y la investigación se encuentra en manos de la Policía Bonaerense.