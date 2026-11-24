El diario papel continúa llegando a manos de lectores jóvenes. Este martes, la iniciativa gratuita de Editorial Perfil desembarcó en el barrio de Balvanera, con un recorrido por escuelas públicas orientado a acercar la actualidad informativa a niños, adolescentes y sus familias.

Impulsada por Jorge Fontevecchia, la propuesta integra un programa de Media Literacy (alfabetización mediática). Su objetivo es vincular a los más jóvenes con el periodismo y recuperar el hábito de la lectura en papel, una práctica que perdió terreno ante el avance de los dispositivos digitales.

Reparto Diario Perfil 24112026 | Crédito: CeDoc

Desde el inicio de la distribución, el operativo ya recorrió Belgrano, Balvanera, Recoleta y Caballito, y sigue ampliando su alcance por diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la propuesta es que los diarios trasciendan el ingreso de los establecimientos educativos para llegar a los hogares y circular en el ámbito familiar.

Para planificar la entrega, la editorial eligió escuelas que facilitaran concentrar los trayectos y optimizar los momentos de entrada y salida de los estudiantes. Así, los ejemplares alcanzan a las comunidades educativas y quedan a disposición de las familias para que puedan llevarlos a sus casas, sin costo.

Reparto Diario Perfil 24112026 | Crédito: CeDoc

Estas empresas acompañan la iniciativa de PERFIL para volver a acercar el diario en papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

Si querés tener el diario PERFIL en tu escuela de lunes a viernes o conocer nuestra planta de impresión y ver cómo se imprime, escribí a [email protected].

Descargá gratis el diario Perfil del martes 24 de noviembre

La edición de Perfil de este martes 24 de noviembre de 2026 analiza las negociaciones del Gobierno nacional para afrontar una semana decisiva en el Congreso. El oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado. La Mesa Política se reunirá para evaluar los apoyos legislativos antes de las sesiones previstas para el jueves.

Otro de los temas destacados es la controversia por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La decana Ana Josefina Arias defendió la decisión del Consejo Directivo, mientras que el hijo del exjefe del ERP respondió a los cuestionamientos. El Ministerio de Capital Humano solicitó a las autoridades universitarias que impidan la realización del acto.

En materia económica, esta edición aborda la incertidumbre financiera y la permanencia del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos. También analiza las advertencias sobre el impacto de la Ley de Tierras en las comunidades indígenas y el pedido del Episcopado para que el Senado apruebe el proyecto contra la ludopatía. En Deportes, la cobertura de los octavos de final del Torneo Clausura incluye la victoria de Gimnasia por 4 a 2 ante Newell's.