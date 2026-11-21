El trabajo por cuenta propia aumentó del 22% al 25,5% entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El crecimiento del cuentapropismo se produce en un contexto de dificultades para acceder a empleos estables y con ingresos suficientes, especialmente entre los jóvenes.

Dentro de este universo, el 60,5% de estos jóvenes se encuentra subocupado, es decir, trabaja menos horas de las que necesita y está disponible para trabajar más. En contraste, el 31,2% está sobreocupado, mientras que el 8,3% restante declaró no haber trabajado durante la semana de referencia.

Las dificultades también se reflejan en los ingresos. Más del 90% de los jóvenes que trabajan por cuenta propia percibe menos de tres salarios mínimos, equivalentes a $1.196.400. El dato expone las limitaciones económicas de una modalidad de inserción laboral que gana participación entre los trabajadores de menor edad.

Los resultados muestran una brecha generacional en las condiciones de empleo. Mientras que la insuficiencia de horas de trabajo afecta principalmente a los jóvenes, entre los mayores de 30 años la sobreocupación alcanza el 53%. El informe también advierte que las jornadas laborales insuficientes tienen mayor incidencia entre las mujeres, mientras que las extensas son más frecuentes entre los varones.

El 35% de los trabajadores es pobre según un informe de la UBA

Los jóvenes de hasta 29 años representan el 24,4% de la población económicamente activa juvenil. Dentro de este grupo, el cuentapropismo no profesional concentra al 60,4% de los trabajadores, mientras que la desocupación alcanza el 28%.

El estudio señala que, entre los jóvenes, el trabajo por cuenta propia continúa siendo mayoritario, pero la desocupación adquiere un peso más significativo. Esta situación refleja las dificultades para lograr una inserción laboral efectiva y acceder a empleos que permitan cubrir las necesidades económicas.

En esa línea, el informe concluye que “la insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones”.

La precariedad laboral también se refleja en el alcance de la asistencia económica estatal. Según el relevamiento, apenas el 17,6% de los jóvenes que integran la economía popular recibe algún tipo de ayuda del Estado. Entre quienes acceden a estas prestaciones, el 49% son asalariados no profesionales que trabajan sin registración.

La dimensión del fenómeno también se observa en las cifras absolutas. Durante el primer trimestre de 2026, unos 846.000 jóvenes de hasta 29 años formaban parte de la economía popular, lo que representaba el 24,4% de la población económicamente activa de esa franja etaria. A su vez, los 769.000 jóvenes que percibían hasta tres salarios mínimos equivalían al 74,9% de toda la población económicamente activa juvenil.

MSC / JMV