El desempleo pasó a ser el problema que ordena la agenda de los argentinos. El 65,3% lo menciona entre los tres principales del país, contra el 47,1% de 2025. Es lo que surge de la Encuesta Nacional de Percepciones Ciudadanas 2026, del Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21.

En paralelo, el 59,8% está en desacuerdo con mantener el modelo que lleva adelante el Gobierno nacional. El 38,5% está de acuerdo. El estudio se hizo en septiembre, sobre 1.050 casos, y replica el diseño de la medición de 2025.

Un país peor evaluado

El 57,1% califica la situación general del país como “mala” o “muy mala”, contra el 47% de 2025. Quienes la consideran “buena” o “muy buena” son el 21,6%. La economía recibe un juicio más severo. El 63,5% la califica como “mala” o “muy mala” y solo el 18% como “buena” o “muy buena”.

Las expectativas también se enfriaron. El 32,6% espera que la situación económica mejore en los próximos 12 meses, contra el 43,7% de un año atrás. El 36,5% cree que empeorará y el 29,8%, que seguirá igual.

Estancamiento, no pesimismo

La caída del optimismo no se tradujo en más pesimismo. Quienes esperan un empeoramiento pasaron del 35% al 36,5%, mientras que los que creen que “seguirá igual” subieron del 20,5% al 29,8%.

Mauro Solano, director del Observatorio de Tendencias de Insight 21, describió el cambio de clima: “Lo que observamos es una sociedad que ajustó sus expectativas a la baja. El optimismo del año pasado funcionaba como un amortiguador frente a la crisis, pero hoy esa esperanza mutó hacia la cautela; la gente ya no espera mejoras rápidas, sino que se prepara para resistir el escenario actual”.

En el plano emocional, la preocupación domina con el 37,2%, desde el 30,1% de 2025. Le siguen la confianza (20%) y la esperanza (16,8%).

El empleo desplaza al resto de la agenda

Detrás del desempleo, entre los tres principales problemas, aparecen la pobreza (48,7%), la inseguridad (39,9%) y la capacidad adquisitiva (35,4%). Esta última opción se incorporó en esta edición. Al elegir un solo problema, el desempleo es el más importante para el 31,8%, casi el doble que el 17,1% de 2025. Lo siguen la pobreza (15,9%), la capacidad adquisitiva (13%), la corrupción (10,3%) y la inseguridad (9,7%).

El desempleo, la capacidad adquisitiva y la inflación concentran el 51% de las elecciones como problema principal. Las menciones a la corrupción entre los tres principales bajaron del 49,6% al 33%.

Solano vinculó ese desplazamiento con la situación de los hogares: “Cuando el riesgo de perder el trabajo se vuelve tangible, la agenda ciudadana se transforma en una de supervivencia. Las demandas vinculadas a la transparencia o a la calidad institucional, que ocupaban gran parte de la discusión política, hoy quedan relegadas ante la urgencia material de sostener los ingresos en los hogares”.

El rechazo es más intenso que el apoyo

Ante la frase “Hay que mantener el modelo que está llevando adelante el gobierno nacional”, el 42,6% se declara “muy en desacuerdo” y el 17,2%, “algo en desacuerdo”. En el otro extremo, el 11,3% está “muy de acuerdo” y el 27,1%, “algo de acuerdo”. El informe señala que el rechazo es mayoritariamente categórico, mientras que siete de cada diez apoyos son moderados.

El 38,5% de acuerdo es prácticamente igual al 38,6% que se declaraba oficialista en 2025. El estudio aclara que las preguntas de ambas mediciones son distintas, por lo que la comparación es solo indicativa. Según el informe, la lectura sugiere un núcleo de apoyo estable.

Identidades y gestión

Un tercio de los consultados (33,4%) no se identifica con ninguna identidad política. Entre las identidades mencionadas, La Libertad Avanza reúne el 20,7%, seguida por el peronismo (16,1%), la izquierda (9%), el kirchnerismo (8,5%), el radicalismo (5,2%) y el PRO (4,9%).

El acuerdo con el modelo sigue esas identidades. Acuerda el 92,2% de quienes se identifican con LLA y el 80,4% de quienes lo hacen con el PRO. El desacuerdo llega al 91,1% entre los peronistas, al 94,4% entre los kirchneristas y al 96,8% en la izquierda. El radicalismo aparece dividido, con un 72,7% en desacuerdo.

Consultados sobre el área en que el Gobierno hace mejor las cosas, el 47,1% respondió que en ninguna. Siguen la economía (15%), el funcionamiento del Estado (10,1%) y la reforma judicial y lucha contra la corrupción (7,5%).

Cómo se ordena la opinión

El posicionamiento frente al modelo es el principal ordenador de la opinión pública, según el informe. Entre quienes acuerdan, el 43,3% evalúa bien la situación del país y el 68,8% espera una mejora económica. Entre quienes no acuerdan, esos valores son del 7,5% y del 9,1%. Las agendas también difieren. Quienes rechazan el modelo priorizan más el desempleo (71,2% contra 56,7%) y la pobreza (57,5% contra 34,7%). Quienes lo apoyan mencionan más la inseguridad (56,4% contra 29,1%).

Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, advirtió sobre el tercio sin identidad: “Esta radiografía expone una crisis de representación latente, con un tercio de la sociedad distanciado de la oferta política”. La encuesta fue telefónica, con personas de 16 años o más de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. Tiene un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 3,02%.

El informe señala que ese tercio sin identidad se distribuye frente al modelo de forma similar al total y define el equilibrio de la opinión pública. Es la segunda medición de una serie, y su seguimiento dirá si el estancamiento de las expectativas se sostiene.