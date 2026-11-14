El diario en las aulas: PERFIL completó otra semana repartiendo ejemplares en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires

En el marco de la vuelta del papel a las aulas, PERFIL continúa con el operativo de distribución gratuita de diarios en distintas instituciones educativas de la ciudad de Buenos Aires. Por su 50 aniversario, la Editorial, tomó esta inciativa con el objetivo de que los estudiantes puedan acceder al diario, explorar sus contenidos, mantenerse informados sobre la actualidad, conocer diferentes perspectivas y utilizar las noticias como punto de partida para hacerse preguntas, intercambiar ideas y comprender mejor la realidad.

Distribución Diario Perfil 13112026 | Crédito: Cedoc

Distribución Diario Perfil 13112026 | Crédito: Cedoc

Reparto diario Perfil en primaria J. Bautista Alberdi | Crédito: Cedoc

El proyecto está contemplado en el programa Alfabetización Mediática, que apunta a formar lectores capaces de analizar los contenidos que consumen. En un contexto atravesado por el flujo constante de información en redes sociales y dispositivos móviles, resulta fundamental que los chicos aprendan a reconocer el origen de las noticias, identificar quién las comunica y diferenciar los hechos de las opiniones: "Que el algoritmo no te imponga qué leer. Elegí papel".

La iniciativa se extenderá durante el año aniversario de la editorial, hasta diciembre de 2027. Jorge Fontevecchia, quién impulso la propuesta educativa, sostuvo que "las pantallas son buenas para producir interacción, pero no fijan la memoria ni permiten interrogar", y explicó que, en la era de las pantallas, este tipo de proyectos son importantes para despertar el interés por la lectura entre chicos y adolescentes, mejorar la comprensión de textos y sumar herramientas para reconocer información confiable.

Distribución Diario Perfil 13112026 | Crédito: Cedoc

Reparto del diario Perfil a Mariano Moreno y UTN | Crédito: Cedoc

Reparto del diario Perfil a Mariano Moreno y UTN | Crédito: Cedoc

La planificación contempla distintas escuelas, con un recorrido organizado por barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La distribución se lleva adelante en los alrededores de los establecimientos, principalmente en los horarios de ingreso y egreso, cuando el equipo se instala en las puertas de las escuelas y entrega los ejemplares a las familias que acompañan a los estudiantes y a los vecinos del lugar.

El diario PERFIL siguió recorriendo escuelas para acercar el periodismo a la gente

Banco Macro , Banco Credicoop , Camuzzi y Grupo Petersen, son las empresas que acompañan el programa y el regreso del diario en papel a las escuelas.

Si querés tener el diario Perfil en tu escuela de lunes a viernes o conocer nuestra planta de impresión y ver cómo se imprime, escribí a [email protected]

LMM cp