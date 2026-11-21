En el marco del 50° aniversario de Editorial PERFIL, continúa el proyecto de Alfabetización Mediática, una iniciativa para acercar el periodismo y la lectura en papel a chicos y adolescentes de distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. A través de la distribución gratuita de ejemplares, la propuesta busca que las nuevas generaciones puedan entrar en contacto con la actualidad informativa y compartirla también en sus hogares.

Distribución Diario Perfil 20112026 | Crédito: Cedoc

Distribución del Diario Perfil en Santa Fe y Callao | Crédito: CeDoc

Distribución del Diario Perfil en Santa Fe y Callao | Crédito: CeDoc

Distribución del Diario Perfil en Santa Fe y Callao | Crédito: CeDoc

Impulsado por Jorge Fontevecchia, el programa apunta a promover herramientas para comprender el ecosistema de medios, reconocer fuentes de información, distinguir datos de opiniones y desarrollar una mirada crítica sobre los contenidos que circulan cotidianamente, especialmente en las redes sociales.

Desde principios de noviembre, el operativo recorrió distintos barrios porteños, entre ellos Almagro, Belgrano, Recoleta, Caballito y Balvanera. Durante las jornadas de reparto, los ejemplares llegaron a las puertas de instituciones educativas y quedaron a disposición de estudiantes y sus familias.

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Para organizar la distribución, Editorial Perfil seleccionó escuelas que permitieran concentrar los recorridos y aprovechar los horarios de entrada y salida de los alumnos. De esta manera, la iniciativa busca que los diarios no solo circulen entre los estudiantes, sino que también lleguen a sus casas y se conviertan en una oportunidad para compartir la lectura y conversar sobre la información.

Distribución Diario Perfil 19112026 | Crédito: CeDoc

Distribución Diario Perfil 19112026 | Crédito: CeDoc

Distribución Diario Perfil 19112026 | Crédito: CeDoc

Distribución Diario Perfil 17112026 | Crédito: Cedoc

La iniciativa también ofrece a las instituciones educativas la posibilidad de recibir ejemplares del Diario PERFIL de lunes a viernes o coordinar una visita a la planta de impresión para conocer de cerca el proceso de producción del periódico. Las escuelas interesadas pueden escribir a [email protected].

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

LMM cp