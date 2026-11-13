El diario PERFIL siguió recorriendo escuelas para acercar el periodismo a la gente

La actualidad también puede entrar a las aulas en formato papel y, este viernes, el diario Perfil volvió a las escuelas porteñas con una nueva jornada de distribución gratuita de diarios.
A 50 años de su fundación , Editorial Perfil impulsa esta propuesta para que el diario vuelva a ocupar un lugar en las escuelas y se convierta en una herramienta de lectura y aprendizaje para chicos y adolescentes. La intención es que los chicos puedan recorrer sus páginas, conocer los temas que forman parte de la agenda pública, comparar puntos de vista y familiarizarse con la actualidad a través de la lectura.
Detrás de la iniciativa también está el programa de Alfabetización Mediática , que busca formar lectores críticos y acercarles a chicos y adolescentes herramientas para analizar la información que reciben a diario.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Banco Macro , Banco Credicoop , Camuzzi y Grupo Petersen , que se sumaron a esta propuesta de Editorial Perfil para acercar el periodismo a las comunidades educativas.
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