Sociedad50.º aniversario

El diario PERFIL siguió recorriendo escuelas para acercar el periodismo a la gente

La iniciativa de Editorial Perfil busca fomentar la lectura, acercar la actualidad y promover una mirada crítica sobre la información que circula todos los días.

El diario PERFIL siguió recorriendo escuelas para acercar el periodismo a la gente
Alumnos de una escuela porteña recibieron ejemplares gratuitos del diario PERFIL | Archivo
Hoy 11:51

La actualidad también puede entrar a las aulas en formato papel y, este viernes, el diario Perfil volvió a las escuelas porteñas con una nueva jornada de distribución gratuita de diarios.

A 50 años de su fundación , Editorial Perfil impulsa esta propuesta para que el diario vuelva a ocupar un lugar en las escuelas y se convierta en una herramienta de lectura y aprendizaje para chicos y adolescentes. La intención es que los chicos puedan recorrer sus páginas, conocer los temas que forman parte de la agenda pública, comparar puntos de vista y familiarizarse con la actualidad a través de la lectura.

Detrás de la iniciativa también está el programa de Alfabetización Mediática , que busca formar lectores críticos y acercarles a chicos y adolescentes herramientas para analizar la información que reciben a diario.

Distribución Diario Perfil 13112026
El diario PERFIL también llegó a los vecinos y a quienes transitaban por las calles | Crédito: Archivo
Distribución Diario Perfil 13112026
| Crédito: Archivo
Distribución Diario Perfil 13112026
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Vecinos y transeúntes de Caballito se acercaron a recibir ejemplares gratuitos | Crédito: Archivo
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Distribución gratuita del diario, en la zona de Primera Junta | Crédito: Archivo

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Banco Macro , Banco Credicoop , Camuzzi y Grupo Petersen , que se sumaron a esta propuesta de Editorial Perfil para acercar el periodismo a las comunidades educativas.

Distribución Diario Perfil 13112026
| Crédito: Archivo
Distribución Diario Perfil 13112026
La distribución llegó al barrio porteño de Caballito | Crédito: Archivo

La cobertura de Perfil por la visita a la Argentina de León XIV: cómo conseguir la edición especial del 12 de noviembre

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MV/fl

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