La distribución gratuita del diario Perfil continúa por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y este martes tuvo una nueva parada en Balvanera. Como parte del operativo que lleva adelante Editorial Perfil, los ejemplares se entregan para que chicos, adolescentes y sus familias puedan acercarse a las noticias y recuperar el contacto cotidiano con la lectura en papel.

A través de un proyecto de Media Literacy o alfabetización mediática, Jorge Fontevecchia impulsa la iniciativa para que las nuevas generaciones no solo tengan acceso a la información, sino que también puedan aprender a reconocer fuentes, distinguir datos de opiniones y desarrollar una mirada crítica sobre los contenidos que circulan a diario, especialmente en redes sociales.

Desde principios de noviembre, los ejemplares ya llegaron a escuelas de Almagro, Belgrano, Recoleta y Caballito, entre otros barrios porteños. Esta semana, el operativo sigue con nuevas paradas para acercar el diario a más estudiantes y familias.

El diario también llega a los hogares de los estudiantes | Crédito: Archivo

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Una alumna recibe un ejemplar gratuito del diario PERFIL en la Escuela Primaria N.º 16 DE 2 Presidente Mitre | Crédito: Archivo

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El diario PERFIL llegó a la Escuela Primaria N.º 14 DE 2 Juan Martín de Pueyrredón, en Balvanera. | Crédito: Archivo

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Descarga gratis el diario PERFIL del martes 17 de noviembre

La propuesta cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

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Las escuelas interesadas en recibir ejemplares de lunes a viernes pueden comunicarse con Editorial Perfil a través del correo [email protected]. También está abierta la posibilidad de visitar la planta de impresión para conocer cómo se produce el diario, desde su armado hasta la salida de los ejemplares.

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