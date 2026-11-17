La distribución gratuita del diario Perfil continúa por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y este martes tuvo una nueva parada en Balvanera. Como parte del operativo que lleva adelante Editorial Perfil, los ejemplares se entregan para que chicos, adolescentes y sus familias puedan acercarse a las noticias y recuperar el contacto cotidiano con la lectura en papel.
A través de un proyecto de Media Literacy o alfabetización mediática, Jorge Fontevecchia impulsa la iniciativa para que las nuevas generaciones no solo tengan acceso a la información, sino que también puedan aprender a reconocer fuentes, distinguir datos de opiniones y desarrollar una mirada crítica sobre los contenidos que circulan a diario, especialmente en redes sociales.
Desde principios de noviembre, los ejemplares ya llegaron a escuelas de Almagro, Belgrano, Recoleta y Caballito, entre otros barrios porteños. Esta semana, el operativo sigue con nuevas paradas para acercar el diario a más estudiantes y familias.
Descarga gratis el diario PERFIL del martes 17 de noviembre
La propuesta cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.
Las escuelas interesadas en recibir ejemplares de lunes a viernes pueden comunicarse con Editorial Perfil a través del correo [email protected]. También está abierta la posibilidad de visitar la planta de impresión para conocer cómo se produce el diario, desde su armado hasta la salida de los ejemplares.
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