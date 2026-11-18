El Gobierno nacional designó al bioingeniero Flavio Alejandro Andrada Contardi como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). El nombramiento se oficializó este miércoles 18 de noviembre mediante el Decreto 1389/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto establece que la designación rige desde el martes 17 de noviembre, un día antes de su publicación. La ARN es un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

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El nombramiento se produjo una semana después de que el Ejecutivo publicara la aceptación de la renuncia del ingeniero Carlos Alberto Terrado al mismo cargo. Terrado había sido designado vicepresidente primero en marzo de 2024. La presidencia del Directorio está a cargo de Emiliano Luaces Rudyj, nombrado en agosto de 2026.

Qué cargo ocupaba Flavio Andrada Contardi en la ARN

Antes de su nombramiento, Andrada Contardi se desempeñaba como gerente de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas de la ARN. Su designación en esa gerencia figura en la Resolución 773/2025 del organismo, que identifica el cargo como parte de su primer nivel operativo.

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Con el nuevo decreto, el bioingeniero pasa a integrar el Directorio, que dirige y administra la autoridad regulatoria. Sus integrantes son designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Qué funciones cumple la Autoridad Regulatoria Nuclear

La Autoridad Regulatoria Nuclear supervisa la actividad nuclear en la Argentina. Su misión es proteger a las personas y al ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. La Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24.804 le asigna la facultad de dictar normas de seguridad nuclear y radiológica y de fiscalizar su cumplimiento.

Entre sus atribuciones están el otorgamiento, la suspensión y la revocación de licencias para las distintas etapas de una central nuclear, desde su construcción y puesta en marcha hasta su retiro de servicio. También realiza inspecciones y evaluaciones en las instalaciones sujetas a su control.

El organismo también fiscaliza el uso de materiales nucleares y establece requisitos de seguridad para su transporte. A esas tareas se suma la aplicación de salvaguardias internacionales, mecanismos de verificación destinados a comprobar que los materiales nucleares se utilicen con fines pacíficos.