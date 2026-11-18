El Gobierno ordenó actualizar las prestaciones por discapacidad a través de la Resolución 3715/2026 que fue publicada en el Boletín Oficial, con un anexo donde se detalla cada incremento.

Anexo

Qué dice la Resolución 3715

En sus considerandos, el texto explica que “resulta pertinente establecer una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de noviembre del año en curso, consistente en un incremento del DOS CON VEINTE POR CIENTO (2,20%), sin diferencia por tipo de prestación y calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos”.

Y, a continuación, agrega que “corresponde ratificar la continuidad del reconocimiento de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) a las prestaciones que se brindan en las provincias de la zona patagónica”.

Por ese motivo se resuelve realizar “una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de noviembre del año en curso, consistente en un incremento del DOS CON VEINTE POR CIENTO (2,20%), sin diferencia por tipo de prestación, que obra en el ANEXO (IF-2026-109850912-APN-SSRCYP#MS), que forma parte integrante de la presente medida, y calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos”.

Agregando que se reconoce” un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.