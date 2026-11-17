El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027, con el respaldo de bloques aliados que, en cinco de los siete casos, firmaron con disidencias parciales. La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre, el mismo día en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presenta su primer informe de gestión en el Senado.

La comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó a las 16 y, con apenas una hora de reunión, su presidente, Bertie Benegas Lynch, anunció que había despacho. "Tenemos dictamen de mayoría, con 27 firmas de 48 presentes, agradezco las siete firmas de bloques aliados", dijo. Veinte firmas corresponden a legisladores de La Libertad Avanza y siete a fuerzas aliadas.

Antes de pasar a la firma, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado anunció que el despacho eliminó los artículos de la versión original del Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad. Según explicó, para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad había que suprimir los artículos 36 al 41 del texto original.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado

Unión por la Patria, con sus 18 representantes, firmó su propio dictamen de minoría. En el debate, la diputada Julia Strada cuestionó que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no hubieran participado de la discusión.

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Siete aliados firmaron, cinco con reparos, y tres quedaron afuera

Los aliados que acompañaron al oficialismo fueron Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, de San Juan; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Elia Fernández, de Independencia, de Tucumán, y Eduardo Falcone, del MID. Verasay y Picón firmaron sin reparos. Los otros cinco, Fernández Molero, De Andreis, Falcone, Elia Fernández y Nóblega, lo hicieron con disidencias parciales, lo que deja abierta la discusión de esos puntos para la sesión.

No firmaron con el oficialismo los dos integrantes de Provincias Unidas, la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti, ni Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal.

Los puntos que habían demorado el tratamiento eran la coparticipación de la Ciudad, los recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales, la rebaja del impuesto al combustible, el financiamiento de las universidades y los fondos para discapacidad. El texto incluye algunos de los pedidos que el PRO había presentado y que La Libertad Avanza aceptó tras la reunión con los jefes de bloque. El artículo 63 fija hasta el 31 de diciembre de 2032 el plazo para que las empresas se incorporen al régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo, y el 56 faculta al Ministerio de Economía a refinanciar las deudas recíprocas entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Sobre las rutas, el 62 prevé un régimen de amortización y beneficios fiscales para las concesiones viales, con obligaciones de transparencia en el 69, y para las universidades nacionales el 12 asigna $7,3 billones.

Discapacidad: sin los artículos 36 al 41 y con una garantía para las pensiones

El PRO y el MID venían condicionando su apoyo a la ley de Discapacidad, y Rodríguez Machado presentó la supresión de esos seis artículos como el cumplimiento de un compromiso. Según la explicación de la diputada, los artículos eliminados suprimían las pensiones no contributivas por discapacidad, modificaban la cobertura social y médica y endurecían las condiciones de acceso. "La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo", recordó la cordobesa, y agregó: "Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra".

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En su lugar, el dictamen incorpora el artículo 35, dentro del capítulo VI, que dispone que las pensiones no contributivas otorgadas bajo la ley 13.478 y las prestaciones básicas derivadas de ese régimen las afronta la jurisdicción del Ministerio de Salud, a través de los programas de Pensiones no contributivas por Invalidez Laboral, de Atención Médica a los Beneficiarios y de Prevención y control de discapacidades. Si el gasto supera el crédito disponible, el exceso se cubre con una compensación presupuestaria con cargo a la jurisdicción 91, de Obligaciones a Cargo del Tesoro, y la Jefatura de Gabinete queda obligada a realizar las reasignaciones necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Qué prevé el dictamen y qué cuestiona la oposición

El despacho tiene 74 artículos. Estima gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional por $202,1 billones, de los cuales $150,9 billones van a servicios sociales y $18,6 billones a la deuda pública, contra recursos por $202,3 billones. Entre las autorizaciones de deuda, el artículo 43 habilita operaciones de crédito público por hasta USD 1.030 millones para cancelar laudos firmes de arbitrajes internacionales contra el Estado, y el 37 permite emitir Letras del Tesoro por hasta $72 billones. Para las universidades nacionales, el artículo 12 asigna $7,3 billones.

En términos consolidados, el Gobierno proyecta gastos por $216 billones, un 25,3% más que la base de comparación, y recursos por $219,3 billones, con una suba del 26,2%. Estima una inflación del 18%, un dólar a $1.847 para fines de diciembre de 2027, con un promedio anual de $1.728, un crecimiento de la economía del 4%, una inversión que aumentaría 9,2%, un consumo privado en alza de 3,4% y un consumo público de 0,6%. Las exportaciones crecerían 8,5% y las importaciones, 8,2%.

Esas cifras fueron el eje de la intervención de Strada, que habló de las "proyecciones fallidas del presupuesto anterior" y de "inconsistencias" en el programa económico. Recordó que el Presupuesto de este año preveía un crecimiento del 5% y que el país terminó en recesión, y que el 4% de 2027 contrasta con el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que anticipa una expansión apenas superior a dos puntos. También se mostró escéptica sobre el 9% de inversión, tras cinco trimestres consecutivos de caída.

Julia Strada cuestionó el presupuesto de Luis Caputo.

"La inflación dio más de 30 puntos, tres veces más de lo proyectado para 2026", dijo la diputada de Unión por la Patria, y sostuvo que "no van a tener inflación cero para el año que viene, a pesar de haber cortado todas las canillas de emisión y de haber pisado el tipo de cambio". Sobre la ausencia de Caputo y Furiase, planteó: "Es muy difícil para los diputados saber cuál es la proyección en términos de tomar deuda o financiamiento externo".





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