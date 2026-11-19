El regreso del padre José María “Pepe” Di Paola a la Villa 21-24 de Barracas estuvo marcado por los abrazos, los saludos y las muestras de afecto de quienes todavía lo reconocen como parte de su comunidad. Apenas llegó, vecinos y fieles se acercaron para recibirlo, pedirle una bendición y compartir unos minutos con el sacerdote que durante casi 14 años estuvo al frente de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé. “Volver a la Villa 21 es volver a mi casa”, resumiría más tarde.

La jornada de este jueves tuvo una misa al aire libre, con una multitud de vecinos y familias, y un encuentro abierto en el que Di Paola habló de la situación social del país, cuestionó algunos discursos del Gobierno de Javier Milei y defendió la presencia del Estado en los barrios populares. También se refirió al legado del papa Francisco, a la reciente visita de León XIV y a la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios frente al avance del individualismo.

Misa del Padre Pepe en Caacupé junto a Perfil | Crédito: Sergio Piemonte

De la actividad participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, representantes de la Defensoría de la Nación, estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y distintas organizaciones sociales que trabajan en el barrio.

Misa del Padre Pepe en Caacupé junto a Perfil | Crédito: Sergio Piemonte

La vuelta tuvo un significado particular por la historia que une al sacerdote con ese barrio. Di Paola es uno de los principales referentes de los curas villeros argentinos, un grupo de sacerdotes que desarrolla su tarea pastoral en barrios populares y que tiene entre sus principales objetivos acompañar a las comunidades más vulnerables. Su recorrido comenzó a tomar ese rumbo en la década del 90, cuando trabajó en Ciudad Oculta y, en 1997, fue destinado a la Villa 21-24 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

En 2008, junto a otros sacerdotes y con el acompañamiento de Bergoglio, impulsó el primer Hogar de Cristo, una iniciativa destinada a acompañar a personas con consumos problemáticos y ofrecerles una red de contención para reconstruir sus vidas. Un año después, también se convirtió en una de las voces que denunciaron el avance del narcotráfico en los barrios populares. Esa exposición le valió amenazas de muerte y lo obligó a alejarse de la Villa 21-24.

Su trayectoria continuó en Santiago del Estero y en Villa La Cárcova, en José León Suárez, donde estuvo durante una década. Desde 2024 desarrolla su tarea pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda, Santiago del Estero, donde acompaña a una comunidad con 20 capillas y un Hogar de Cristo que recibe a más de 350 jóvenes. Su figura adquirió relevancia nacional por ese trabajo social, por su cercanía con Francisco y por sus intervenciones públicas en debates vinculados con la pobreza, las adicciones y las políticas destinadas a los sectores más vulnerables.

Misa del Padre Pepe en Caacupé junto a Perfil | Crédito: Sergio Piemonte

Ese recorrido estuvo presente durante el intercambio con los vecinos. Ante una pregunta sobre el avance del individualismo en la sociedad, Di Paola fue contundente: “El individualismo es nuestro gran enemigo”. Para el sacerdote, la respuesta frente a esa lógica debe ser recuperar los lazos comunitarios y poner en el centro las necesidades de los demás.

“Tenemos que sostener las banderas de la comunidad en todos los lugares donde estamos”, sostuvo. También planteó que la sociedad atraviesa una “batalla cultural” en la que el individualismo puede ser promovido desde distintos espacios políticos. “Así puede ser un individualismo pregonado por el progresismo, por libertarios o por cualquiera de los dos, en donde cada uno se preocupa por sí mismo”, señaló. Y agregó: “Si vos buscás la felicidad tuya, tenés que buscar la felicidad de los demás”.

Consultado por el mensaje del Gobierno de Javier Milei hacia los sectores más vulnerables y por lo que podría pensar Francisco sobre la situación actual del país, el sacerdote cuestionó la falta de reflexión al momento de tomar decisiones políticas. También hizo hincapié en la necesidad de trabajar con adolescentes y jóvenes, al advertir sobre la influencia de los mensajes que reciben a través de sus teléfonos.

En ese contexto, defendió el papel del Estado y sostuvo que es imposible separar su presencia del bienestar de las familias de los barrios populares. “Una persona que vive en un barrio popular va a un hospital público, va a una escuela pública o a una escuela que está subsidiada por el Estado”, explicó. “Es imposible desconectar el Estado de lo que significa el bienestar de los sectores más vulnerables”, remarcó.

La referencia a Francisco apareció en distintos momentos de la charla. La relación entre ambos comenzó cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y acompañaba el trabajo de los sacerdotes en las villas. Di Paola fue uno de los curas que compartió de cerca esa experiencia y que llevó adelante una forma de pastoral basada en la presencia territorial, la cercanía con los vecinos y el acompañamiento de quienes atravesaban situaciones de mayor vulnerabilidad.

Misa del Padre Pepe en Caacupé junto a Perfil | Crédito: Sergio Piemonte

Al hablar de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, destacó la continuidad de su mensaje con el pensamiento de su antecesor. “La visita del Papa fue muy buena en cuanto a todo lo que nos ha transmitido en sus mensajes”, expresó. Y sintetizó su valoración con una frase: “Bergoglio eligió bien a quién lo reemplazaría”.

Ante otra consulta sobre el posible impacto político de esa visita, Di Paola consideró que el mensaje puede ayudar a que muchas personas revisen sus ideas sobre la justicia social y la mirada de la Iglesia. Sin embargo, aclaró que el objetivo del pontífice no es intervenir en la grieta política. “El Papa no viene para eso. El Papa viene a hablarnos a nosotros, los cristianos, a todos, y viene a transmitir la doctrina de Cristo y la doctrina de la Iglesia”, afirmó. Para el sacerdote, el camino cristiano implica “ocuparse del otro” y sostener una mirada comunitaria.

Pero el encuentro también tuvo espacio para los recuerdos. “Volver a la Villa 21 me conmueve”, dijo al comenzar su intervención. Di Paola evocó las casas bajas de chapa, las calles de tierra y los recorridos en bicicleta que hacía durante los años que vivió en el barrio. “Me acuerdo el nombre y apellido de la gente y el lugar donde vivían, de todos los pasillos”, contó.

En ese repaso, destacó que la experiencia de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé fue clave para la conformación de un equipo de sacerdotes que luego extendió su trabajo por distintos barrios populares del país. Identificó tres pilares de esa tarea: la presencia de los curas en los barrios, el acompañamiento a personas con consumos problemáticos a través de los Hogares de Cristo y la religiosidad popular. También recordó la influencia de Bergoglio en ese proceso y su manera de mirar la Ciudad de Buenos Aires “no desde el centro, sino desde las villas”, resumió.

La misa permitió volver sobre esa misma concepción del trabajo comunitario. A partir del Evangelio según San Mateo, el sacerdote sostuvo que “somos parientes de Jesús cuando hacemos el bien” y que todos tienen la posibilidad de hacerlo. “Amar, hacer el bien, es algo que podemos hacer todos los cristianos”, afirmó durante la homilía.

También destacó el trabajo cotidiano de la Misión Padre Pepe y las distintas iniciativas que funcionan en el barrio. La organización cuenta con comedores y una guardería que recibe a bebés desde los 45 días hasta la sala de 2 años, además de espacios de acompañamiento para niños, jóvenes y adultos mayores. En su mensaje, Di Paola mencionó la importancia de compartir la mesa, ocuparse de las personas mayores, acompañar a quienes atraviesan problemas de consumo y sostener la educación y la vida comunitaria. “Somos parientes de Jesús cuando nos ponemos al servicio de los demás”, expresó.

Los vecinos manifestaron su alegría por volver a encontrarse con el sacerdote. Desde que se trasladó a Santiago del Estero mantiene el vínculo con la comunidad y regresa al menos dos veces al año, para celebrar su cumpleaños y para oficiar una misa de cierre de año, la jornada volvió a poner en evidencia el lugar que conserva en la historia del barrio.





ML