El diario PERFIL ofrece este domingo 22 de noviembre una edición especial de L’Osservatore Romano en lengua española, especialmente diagramada para su publicación junto al diario. Este número único cuenta con imágenes exclusivas del servicio fotográfico vaticano y dos editoriales dedicados a la visita del papa León XIV a la Argentina y su recorrido por América Latina.

El primero lleva la firma de Andrea Tornielli, directora editorial del periódico, y se titula “Una mirada al viaje de León XIV y sus mensajes”. En su análisis, destaca el anuncio del Evangelio, la devoción popular y el compromiso misionero como ejes del viaje apostólico. También señala los fuertes mensajes sociales del Pontífice, con especial atención a la pobreza, la exclusión, las injusticias, la dignidad humana y la construcción de sistemas económicos más justos.

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El segundo editorial, “Argentina esperaba a Francisco y se encontró con León XIV”, está escrito por Silvina Pérez, directora de la edición en lengua española y enviada especial del periódico vaticano durante la gira latinoamericana. Allí analiza cómo León XIV construyó su propia identidad durante los cuatro días que pasó por Buenos Aires, Córdoba y Luján, sin intentar reproducir el estilo de Francisco ni distanciarse de su pontificado.

Pérez recorre los principales momentos de la visita, desde sus encuentros con el presidente Javier Milei y las autoridades hasta su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la Universidad Católica Argentina, la cárcel de Devoto y el santuario de Luján. La autora destaca el mensaje final del Papa: “¡Argentina, levántate y camina!”, como una invitación a superar las divisiones, recuperar el diálogo y construir un futuro en común.

La entrega gratuita del diario PERFIL cumplió tres semanas y continúa su recorrido por las escuelas

Los lectores pueden acceder sin costo a la edición completa en PDF, en un único archivo que conserva el diseño, las fotografías, los artículos y las columnas de la versión impresa. El archivo puede guardarse para coleccionar. La descarga incluye todas las secciones del ejemplar y está disponible a través de los enlaces que acompañan esta publicación.

LMM cp