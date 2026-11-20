El diario Perfil sumó este viernes una nueva parada en su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, donde alumnos y exalumnas de distintas escuelas recibieron ejemplares gratuitos para llevarlos a sus casas y compartirlos con sus familias. La iniciativa busca que las noticias también tengan un lugar en la rutina de los más chicos y que el papel vuelva a ser una puerta de entrada a la actualidad.

Sin embargo, detrás de la entrega hay una apuesta que va más allá de repartir ejemplares. A través del proyecto de Media Literacy o alfabetización mediática , impulsado por Jorge Fontevecchia , Editorial Perfil busca acercar a las nuevas generaciones al trabajo periodístico y darles herramientas para moverse entre la enorme cantidad de información que reciben a diario. Reconocer de dónde viene una noticia, distinguir un dato de una opinión y aprender a mirar con criterio lo que circula en redes sociales son algunos de los objetivos de la propuesta.

Distribución Diario Perfil 20112026 | Crédito: Cedoc

Distribución Diario Perfil 20112026 | Crédito: Cedoc

Entre las ediciones que llegaron a las escuelas también hubo números especiales dedicados a la visita del papa León XIV , con la cobertura de sus actividades, sus principales mensajes y las repercusiones de su paso por la Argentina.

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La actividad forma parte de las iniciativas para los 50 años de Editorial Perfil y cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen .

Además, las escuelas que quieran sumarse y recibir ejemplares de lunes a viernes pueden escribir a [email protected] . También está abierta la posibilidad de visitar la planta de impresión y conocer de cerca cómo se hace el diario, desde el armado de las páginas hasta que los ejemplares salen de máquina.

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