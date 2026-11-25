El Rosedal de Palermo inauguró un nuevo sector dedicado a la historia de la rosa que suma 25 variedades antiguas procedentes de Europa y Oriente, coincidiendo con el inicio de la floración primaveral en el Parque 3 de Febrero. Con esta incorporación, el emblemático jardín porteño alcanza las 118 especies en sus 3,4 hectáreas y ofrece a vecinos y turistas un recorrido gratuito para conocer el origen botánico de estas flores sin alterar el trazado original del predio.

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El flamante espacio, bautizado La Historia de la Rosa, propone un viaje en el tiempo a través de ejemplares ancestrales que dieron origen a las especies actuales. Según detallaron desde la Comuna 14, a cargo del mantenimiento y la preservación del lugar, un sendero de granza separa ambos canteros para simbolizar tanto los siglos como las distancias geográficas que mantuvieron alejadas a las rosas europeas de las orientales hasta su cruce histórico.

En el Rosedal se exhiben ejemplares de Europa y Oriente.

La creación de este sector se concretó mediante la recuperación de canteros y áreas que habían perdido protagonismo dentro del parque, a los que se les asignó una nueva función educativa y patrimonial. El proyecto se hizo realidad gracias a la donación de ejemplares por parte de coleccionistas y aficionados, quienes cedieron plantas de sus propios jardines para reconstruir este linaje botánico y ponerlo al alcance del público.

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"La propuesta tiene un objetivo educativo y patrimonial: acercar a los visitantes a la historia de la rosa, conocer los antecesores de muchas de las variedades modernas y poner en valor la riqueza botánica que forma parte del Rosedal", explicó Martín Cantera, presidente de la Comuna 14. En la misma línea, el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, Francisco Quintana, señaló: "El Rosedal de Palermo es un espacio emblemático de Buenos Aires y parte de nuestro patrimonio cultural y natural. Con este nuevo paseo invitamos a los porteños y visitantes de la Ciudad a disfrutar de su belleza y su historia".

El recorrido es abierto y libre al público. | Crédito: Gentileza GCBA

Un patrimonio centenario en plena floración

Más allá de las 25 incorporaciones históricas, el predio luce en esta época del año el despliegue de sus 93 variedades de rosas modernas, entre las que se destacan las de estilo inglés, híbridos de té, arbustivas, floribundas y trepadoras. Para sostener este espectáculo visual y aromático, los equipos técnicos realizan tareas permanentes de conservación en los canteros, seguimiento fitosanitario de cada especie e intervenciones específicas para garantizar un crecimiento óptimo.

Se plantaron ejemplares históricos. | Crédito: Gentileza GCBA

Inaugurado en 1914 bajo el diseño simétrico, espejado y de estilo francés del ingeniero agrónomo Benito Carrasco, el Rosedal atravesó más de un siglo consolidándose como un punto de referencia paisajístico de la Ciudad. El recorrido por el complejo se completa con otros espacios tradicionales como el Jardín de los Poetas y el Patio Andaluz. Este valor histórico le valió ser declarado Patrimonio Cultural de Buenos Aires en 2011 y recibir, apenas un año más tarde, la distinción internacional al Jardín de Excelencia otorgada por la Federación Mundial de las Sociedades de Rosas.