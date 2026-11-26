El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que ratifica el Tratado de Alta Mar, el acuerdo de Naciones Unidas para conservar la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. Fue en la sesión del jueves 19, que se extendió hasta la madrugada, con 56 votos afirmativos, ninguno en contra y 16 ausencias. Ahora el texto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El tratado, conocido por su sigla en inglés (BBNJ), fue adoptado por la ONU el 19 de junio de 2023 y entró en vigor el 17 de enero de 2026, 120 días después de la ratificación número 60. Al comenzar a regir tenía 83 Partes y en septiembre superó las 100. Argentina lo firmó el 18 de junio de 2024; para ser Parte, el Congreso debe aprobarlo y luego depositarse el instrumento ante el secretario general de la ONU.

La "alta mar" abarca el 64% del océano y casi el 95% de su volumen, pero sólo el 1,66% está protegido

La alta mar abarca el 64% del océano y casi el 95% de su volumen, pero apenas el 1,66% está protegido, según la UICN. El acuerdo crea un mecanismo para establecer áreas marinas protegidas en aguas internacionales, exige evaluar el impacto ambiental de las actividades, prevé un reparto justo de los beneficios de los recursos genéticos marinos y promueve la transferencia de tecnología.

Esa brecha se vincula con la meta global de proteger el 30% del océano para 2030. A abril de 2026, el 10,01% estaba designado como área protegida o conservada, según la UICN y el PNUMA. El tratado ofrece por primera vez un marco legal para proponer, evaluar y gestionar áreas protegidas en aguas internacionales.

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Para el país, la discusión tiene una dimensión local. En 2024, organizaciones como WCS Argentina señalaron que sobre el Agujero Azul, un área de 148.000 km² de fondos marinos bajo soberanía argentina más allá de la milla 200, operan flotas pesqueras internacionales, y que la columna de agua que lo cubre es alta mar, donde el país no tiene derechos soberanos. Según esas entidades, el tratado permitiría reclamar mayores niveles de protección también allí.

El calendario es ajustado. La primera Conferencia de las Partes (COP1) se realizará del 11 al 22 de enero de 2027 en la sede de la ONU, en Nueva York. Como el tratado rige para cada nuevo Estado 30 días después de depositar su instrumento, un análisis publicado en allAfrica calcula que hay que hacerlo hacia mediados de diciembre para llegar a la COP1 como Parte. Allí se definirá, entre otros asuntos, la sede de la secretaría, a la que aspiran China, Chile y Bélgica.

La ONG Fundación Vida Silvestre Argentina celebró la media sanción. Su director de conservación, Sebastián Fermani, sostuvo que es clave seguir impulsando la ratificación de herramientas internacionales para la conservación efectiva de los océanos. El siguiente paso depende de Diputados.

Un tratado global

Los océanos cubren el 70% del planeta y los espacios de Alta Mar abarcan el 64% del océano y casi el 95% de su volumen. El Tratado de Alta Mar daría un marco legal para regular las actividades que allí se realizan, buscando asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina mediante la cooperación y coordinación internacional.

cp