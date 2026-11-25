Entre tantas bodegas, cepas, regiones y etiquetas, encontrar un vino que sorprenda también tiene su encanto. A veces, detrás de una botella hay una historia por conocer, una variedad que todavía no se probó o una bodega que vale la pena descubrir. Con esa idea, y para celebrar el Día del Vino Argentino, DELIRIO busca acercar vinos argentinos de alta gama y poner al alcance de los consumidores etiquetas que quizás no elegirían en una compra habitual.

Su suscripción incluye cuatro botellas por mes, con una selección realizada por Fabricio Portelli, para quienes disfrutan de descorchar un buen vino, probar nuevas cepas y conocer qué hay detrás de cada botella. El plan mensual también suma la revista Wine Mag y el envío sin cargo a todo el país.

Además, los suscriptores que se sumen a DELIRIO hasta el 30 de noviembre recibirán dos copas de regalo para acompañar cada brindis.

| Crédito: Delirio

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Cómo suscribirse y recibir la caja de vinos en casa

El primer paso es ingresar al sitio oficial y elegir la opción "Suscribite ahora". Allí aparecen dos caminos: avanzar directamente con el alta o completar un formulario para recibir más información sobre la propuesta.

Si deciden sumarse, serán redirigidos a Mercado Pago, donde podrán cargar los datos de su tarjeta y confirmar la operación. El plan mensual cuesta $105.000 e incluye cuatro vinos premium, la revista Wine Mag y el envío sin cargo a todo el país.

Una vez realizada la operación, llega un correo electrónico de Mercado Pago con la confirmación. Luego, el equipo de DELIRIO se comunica desde [email protected] para pedir los datos necesarios y coordinar la entrega.

Con el envío organizado, solo queda esperar la llegada de la CAJA DELIRIO al domicilio indicado. Cada mes, los suscriptores reciben cuatro nuevas etiquetas, elegidas por Fabricio Portelli junto con la bodega protagonista de esa entrega.

| Crédito: Captura de pantalla

Esta propuesta también invita a salir de casa y conocer un poco más sobre el mundo del vino. DELIRIO organiza catas y encuentros en distintos espacios, donde los socios pueden probar las etiquetas de cada entrega, conocer a las bodegas y conversar sobre lo que hay detrás de cada botella.